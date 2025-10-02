Любовь Успенская раскрыла секрет, как стать «никем»

02 октября 2025, 19:04

Любовь Успенская рассказала о способах оставаться незамеченной в Москве

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская рассказала, как скрывается от внимания поклонников в публичных местах.





В интервью Общественной Службе Новостей Успенская заявила, что сцена и зрители занимают важное место в её жизни. По словам певицы, она обожает публику, но иногда хочет побыть обычным человеком.



Звезда пояснила, что устает от постоянного внимания. Перед выходом на улицу она намеренно меняет внешность, чтобы её не узнавали.

«Платок накинула на голову, солнцезащитные очки надела — всё, ты другой человек. Кто там будет в центре Москвы или нашего района присматриваться, Успенская перед ними или нет?» — отметила певица.

