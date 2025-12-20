Достижения.рф

Александр Ревва заработает десятки миллионов на шоу в Москве

Александр Ревва может заработать на концерте в Москве более 21 млн рублей
Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, готовится к большому сольному концерту в Москве, который состоится в апреле.



По подсчетам «Звездача», при успешных продажах билетов доход с выступления может превысить 21 миллион рублей.

Стоимость билетов на шоу варьируется от 5 до 20 тысяч рублей. Организаторы обещают зрителям яркую программу: эффектное шоу, мощную энергетику, популярные хиты, неожиданные сюрпризы и фирменную атмосферу любви к жизни.

Однако, несмотря на громкие анонсы, повышенного спроса пока не наблюдается — в зале остается немало свободных мест.

Софья Метелева

