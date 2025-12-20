Александр Ревва заработает десятки миллионов на шоу в Москве

20 декабря 2025, 14:29

Александр Ревва может заработать на концерте в Москве более 21 млн рублей

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, готовится к большому сольному концерту в Москве, который состоится в апреле.