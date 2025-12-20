«Остров в Сочи»: Бьянка и Минаева рассказали о мечтах на Новый год

20 декабря 2025, 14:11

Бьянка и Минаева признались, какие подарки хотят получить на Новый год

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певицы Бьянка и Ксения Минаева рассказали о своих новогодних желаниях, которые, мягко говоря, трудно назвать скромными. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистки с улыбкой признались, что их мечты остаются лишь мечтами — осталось только найти того, кто решится их осуществить.



Ксения не стала долго думать и сразу обозначила приоритеты.





«Maybach, квартира!», — ответила она.

«Я бы хотела остров небольшой… в Сочи», — пошутила певица.