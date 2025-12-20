Достижения.рф

«Остров в Сочи»: Бьянка и Минаева рассказали о мечтах на Новый год

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певицы Бьянка и Ксения Минаева рассказали о своих новогодних желаниях, которые, мягко говоря, трудно назвать скромными. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артистки с улыбкой признались, что их мечты остаются лишь мечтами — осталось только найти того, кто решится их осуществить.

Ксения не стала долго думать и сразу обозначила приоритеты.

«Maybach, квартира!», — ответила она.
Бьянка поддержала разговор с юмором и тоже поделилась заветным желанием.

«Я бы хотела остров небольшой… в Сочи», — пошутила певица.
Кроме того, артистки затронули тему возможного совместного трека и обсудили, мешает ли им разница в возрасте. По их словам, ни в творчестве, ни в личной жизни поколенческий разрыв не играет роли — куда важнее оставаться молодыми душой.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

