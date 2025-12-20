«Остров в Сочи»: Бьянка и Минаева рассказали о мечтах на Новый год
Бьянка и Минаева признались, какие подарки хотят получить на Новый год
Певицы Бьянка и Ксения Минаева рассказали о своих новогодних желаниях, которые, мягко говоря, трудно назвать скромными. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистки с улыбкой признались, что их мечты остаются лишь мечтами — осталось только найти того, кто решится их осуществить.
Ксения не стала долго думать и сразу обозначила приоритеты.
«Maybach, квартира!», — ответила она.Бьянка поддержала разговор с юмором и тоже поделилась заветным желанием.
«Я бы хотела остров небольшой… в Сочи», — пошутила певица.Кроме того, артистки затронули тему возможного совместного трека и обсудили, мешает ли им разница в возрасте. По их словам, ни в творчестве, ни в личной жизни поколенческий разрыв не играет роли — куда важнее оставаться молодыми душой.