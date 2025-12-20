«Язык не поворачивался это сказать»: Оксана Самойлова рассказала о гибели козы Мими

20 декабря 2025, 13:48

Оксана Самойлова впервые рассказала, что случилось с их козой

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова впервые откровенно рассказала, почему их коза Мими внезапно исчезла из соцсетей и семейной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Как призналась блогер, животного не стало еще весной — Мими умерла прямо на руках у Джигана.



По словам Оксаны, трагедия произошла из-за свежей травы, которой наелась коза. Несмотря на попытки спасти питомца, помощь не успела вовремя.





«Мы вызвали врача, но он очень долго ехал. У нее вздулся живот, и она за два часа умерла у Дениса на руках. Я никогда не любила ни одно животное, как Мими. Она была такой человек, вообще не коза. Все постоянно спрашивали, а у меня реально язык не поворачивался это сказать», — поделилась Самойлова в их семейном реалити-шоу.