«Мы все с тобой!»: Мария Погребняк поддержала Тимура Хайдарова, объявившего о рейдерском захвате

28 мая 2025, 21:03

Погребняк встала на сторону Хайдарова, заявившего о рейдерском захвате

Мария Погребняк и Тимур Хайдаров (фото: Instagram* @mariapoga_)

Тимур Хайдаров может лишиться своего бизнеса. На защиту хирургу встала его звёздная пациентка Мария Погребняк.





Пластический хирург снова оказался в центре скандала. Правда, на этот раз у Хайдарова произошёл конфликт не с пациентами, недовольными результатом его работы, а с соучредителем его клиники IQ Plastic. Бывший партнёр настаивает на полной передаче ему компании. Днём ранее Хайдаров объявил, что стал жертвой рейдерского захвата.



На защиту специалисту встала его пациентка Мария Погребняк, которая назвала происходящее беспределом.





«И это в 2025 году происходит такой беспредел! Я знаю Тимура лично, он настоящий трудоголик и профессионал своего дела! Столько сил он вкладывал в клинику, люди шли туда именно на имя! Причём, все негативные моменты клиники Тимур тоже брал на себя! Хотя не он оперировал!», – подчеркнула звезда шоу «Сокровища императора».