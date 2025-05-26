«Побочный эффект»: Косметолог объяснил, почему лицо Анны Седоковой так состарилось

Анна Седокова в очередной раз столкнулась с волной хейта, на этот раз из-за своего внешнего вида. Многие заметили брыли на лице певицы и дряблость кожи. Возможные причины проблем со внешностью артистки назвал пластический хирург и косметолог Вячеслав Васильев.