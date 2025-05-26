«Побочный эффект»: Косметолог объяснил, почему лицо Анны Седоковой так состарилось

Анна Седокова (фото: Instagram* @annasedokova)
Анна Седокова в очередной раз столкнулась с волной хейта, на этот раз из-за своего внешнего вида. Многие заметили брыли на лице певицы и дряблость кожи. Возможные причины проблем со внешностью артистки назвал пластический хирург и косметолог Вячеслав Васильев.
«Скорее всего, эффект подтянутости на лбу ей удалось сохранить благодаря эндоскопической подтяжке. Эта процедура позволяет сделать взгляд более распахнутым, но не может полностью исправить какие-то возрастные изменения на средней трети лица», — рассказал Васильев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также предположил, что Седокова могла сделать SMAS-подтяжку лица и шейной области. Кроме того, по мнению хирурга, артистке установили импланты в область нижнего века.
«Одним из частых осложнений орбитальной имплантации является птоз верхнего или нижнего века. Он возникает вследствие перерастяжения тканей или ослабления века. Скорее всего, у певицы и случился этот побочный эффект, который мог ее даже в некоторой степени состарить», — отметил эксперт.
По словам Васильева, Седоковой придется прибегнуть к дополнительным процедурам, чтобы подтянуть проблемную зону. При этом он не исключил, что через некоторое время ткани восстановятся, а лицо девушки обретет прежний вид.
Читайте также:
Из рыжей бестии в Барби: Анна Седокова сменила имидж
«Порно-шик»: Стилист объяснила, что не так с внешностью Анны Седоковой
Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн
*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Элина Позднякова