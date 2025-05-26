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«Побочный эффект»: Косметолог объяснил, почему лицо Анны Седоковой так состарилось

Косметолог Василев: побочный эффект от операции мог состарить Седокову
Анна Седокова (фото: Instagram* @annasedokova)

Анна Седокова (фото: Instagram* @annasedokova)

Анна Седокова в очередной раз столкнулась с волной хейта, на этот раз из-за своего внешнего вида. Многие заметили брыли на лице певицы и дряблость кожи. Возможные причины проблем со внешностью артистки назвал пластический хирург и косметолог Вячеслав Васильев.
«Скорее всего, эффект подтянутости на лбу ей удалось сохранить благодаря эндоскопической подтяжке. Эта процедура позволяет сделать взгляд более распахнутым, но не может полностью исправить какие-то возрастные изменения на средней трети лица», — рассказал Васильев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также предположил, что Седокова могла сделать SMAS-подтяжку лица и шейной области. Кроме того, по мнению хирурга, артистке установили импланты в область нижнего века.

«Одним из частых осложнений орбитальной имплантации является птоз верхнего или нижнего века. Он возникает вследствие перерастяжения тканей или ослабления века. Скорее всего, у певицы и случился этот побочный эффект, который мог ее даже в некоторой степени состарить», — отметил эксперт.

По словам Васильева, Седоковой придется прибегнуть к дополнительным процедурам, чтобы подтянуть проблемную зону. При этом он не исключил, что через некоторое время ткани восстановятся, а лицо девушки обретет прежний вид.

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Компания Аниты Цой несёт убытки
«Звездач»: компания Аниты Цой нерентабельная, певица задолжала 59 тыс. рублей
26 мая 2025, 17:06

Анита Цой (Фото: ВКонтакте, @anitatsoy_official_group)

Певица Анита Цой столкнулась с финансовыми трудностями. Её компания ООО «Фудстар», которая занимается производством готовых блюд, не платит налоги, общая сумма долга — 59 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
К тому же, бизнес несёт убытки: отрицательная прибыль составляет уже 3,7 млн рублей, и нулевая выручка.

Ранее стало известно, что новый бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу зарегистрировал певец Григорий Лепс.

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«Все только начинается»: Шаляпина засняли с резко изменившейся Еленой Воробей

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«Все только начинается»: Шаляпина засняли с резко изменившейся Еленой Воробей
Прохор Шаляпин опубликовал кадры с юмористкой Еленой Воробей
26 мая 2025, 16:49

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Юмористический ролик с артисткой Еленой Воробей опубликовал в соцсетях певец Прохор Шаляпин. Женщина покорила юзеров своим необычным образом.
«У нас все только начинается», — говорит Воробей в кадре.

Фото: Instagram*/shalyapin_official

Шаляпин в ответ говорит, что «все самое лучшее впереди, идем к нотариусу». Позже он ведет Елену под руку. В какой-то момент, заходя в лифт, она едва не ударилась об закрывающуюся дверь.

«Наш роман чуть не закончился раньше времени. Лифт выдержал, едем дальше», — подписал Шаляпин кадры.

Фанатам понравилась игра артистов. Поклонники подчеркнули, что им нравится совместная работа Елены и Прохора. По мнению аудитории, звезды играют естественно и умеют удержать внимание зрителя.

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Лиза Арзамасова вышла на связь после скандала с Авербухом
Лиза Арзамасова опубликовала ролик с Сергеем Чонишвили
26 мая 2025, 16:24

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram*/liza_arzamasova)

Елизавета Арзамасова опубликовала кадры с актером театра Сергеем Чонишвили в соцсетях. На них можно увидеть рабочие моменты. Таким образом жена Ильи Авербуха показала, что скандал с ним никак не отразился на ее жизни и карьере.
«Я не знаю, возможно ли еще одно повторение такого проекта, если нет, то мы были участниками и зрителями уникального действия», — поделилась Елизавета.

Фото: Instagram*//liza_arzamasova

Некоторое время назад Илья Авербух стал участником скандала после интервью с Ксенией Собчак. Фигурист говорил о знакомстве с супругой, которая тогда была 15-летней.

«Это уже не ребенок, это уже женщина, у которой все было», — говорил Авербух.
Его фраза возмутила пользователей сети. За Авербуха заступилась Мария Кожевникова, сама Ксения Собчак и прочие представители российского шоубиза.

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#шоу-бизнес
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«Мы расписались в спортивных костюмах»: Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы
Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы
26 мая 2025, 16:22

Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Рита Дакота с нежностью обратилась к Федору Белогаю в годовщину свадьбы. Романтичный ролик певица опубликовала в своем блоге.
Рита Дакота и Федор Белогай узаконили свой союз два года назад. Певица и ее супруг отпраздновали бумажную свадьбу.

«Ровно два года назад мы в спортивных костюмах поехали на самокатах в МФЦ у дома и расписались. А потом загрузили целую кучу велосипедов и самокатов в грузовик и отвезли в зубцовский детский дом, вместе с конвертом «на ремонт». Это была лучшая роспись на всем белом свете», — подписала видео Дакота.

В комментариях поклонники артистки написали множество добрых слов.

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«Да, я не Михаил Круг»: концерты с мамой, «Новая Фабрика звезд» и девушка из шоу «Давай поженимся!». Александру Кругу — 23 года
26 мая 2025, 15:50

Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Сегодня, 26 мая, сын Михаила и Ирины Круг Александр отмечает свой 23-й день рождения. Юный артист пошел по стопам своих звездных родителей, пишет стихи и делает первые уверенные шаги на большую сцену.
В 2024 году широкая аудитория успела познакомиться с начинающим артистом в проекте «Новая Фабрика звезд» и сейчас ждет выпуска его уже второго сольного альбома. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».

Детство


Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Александр Круг родился 26 мая 2002 года в Твери. Спустя месяц после его рождения в семье случится страшная трагедия: звезду русского шансона Михаила Круга убьют в собственном доме. В тот вечер вся семья Александра будет в сборе, от нападавших пострадает его бабушка, а мама чудом не получит следующую пулю. Трагедия, случившаяся 1 июля 2002 года, на долгие годы оставит след в семье Круга и останется в памяти его многочисленных поклонников.

Александр не запомнит маму той влюбленной домохозяйкой, которой она была при Михаиле. В 2003 году она начнет музыкальную карьеру, а в 2006 повторно выйдет замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. Но Александру никто даже не пытался заменить отца, он всегда знал, что папа погиб, защищая свою семью от грабителей.

Александр с самого детства чувствовал в себе тягу к творчеству, играл на гитаре и пел вместе с мамой. После получения аттестата в 2020 году Круг-младший поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина. Спустя год юноша перевелся в ГИТИС, где сейчас учится на заочном отделении.

Совместные с мамой концерты


Александр и Ирина Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Александр Круг впервые выступил на большой сцене в 2018 году, приняв участие в концерте своей матери в Кремлёвском дворце.

«Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели. <...> Я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой», — цитирует Александра газета «Жизнь».

Александр Круг дебютировал на телевидении в 2020 году, когда его с матерью пригласили на передачу «Привет, Андрей!». В ходе программы они также выступили с совместным исполнением песни. В 2022 году, в честь двадцатой годовщины со дня кончины Михаила Круга, состоялся большой концерт. На сцене тогда выступили не только его близкие друзья, но и родственники, включая Александра и Ирину Круг.

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Муж-наркоман, ранняя беременность и два развода: личные трагедии в жизни Ирины Круг

«Новая Фабрика звезд»


Александр Круг (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

В 2024 году на телевидение вновь вернулось популярное шоу «Новая Фабрика звёзд». Первый выпуск вышел в эфир 3 марта. Новый сезон шоу запомнился благодаря участию родственников Тины Канделаки и Гарика Мартиросяна. Также в нем принял участие Александр Круг, который присоединился к команде Сергея Жукова. Александра тогда обвинили в том, он эксплуатирует образ и творческое наследие своего знаменитого отца.

«Мне выпала возможность петь и совершенствоваться в музыке. Да, я не Михаил Круг, и даже не сравнивайте его голос с моим голосом, у меня свой тембр и свои взгляды на музыку, но я готов достигать и карабкаться вверх», — говорил тогда Александр.

С самого начала проекта Круг занял лидирующие позиции. Музыкант продемонстрировал свои новые таланты, отойдя от привычного исполнения шансона. Он начал петь поп-музыку и даже попробовал свои силы в рок-жанре. Александр продержался на проекте 9 недель, после чего покинул «Фабрику» по итогам голосования.


Александр Круг сейчас


Александр Круг и Ульяна Сытинова (Фото: Instagram* @alexanderkkrug)

Александр Круг в последнее время много работает, записывает новые треки и ездит в гастрольные туры в качестве спецгостя. В августе 2024 года вышел его дебютный альбом под названием «Здравствуйте», который состоит из 10 песен, посвящённых памяти отца. В феврале 2025 года вышел сингл Александра Круга «Параллельные вселенные».

Что касается личной жизни молодого певца, то он уже почти год состоит в отношениях со стилистом Ульяной Сытиновой. Пара познакомилась на передаче «Давай поженимся!». Из трех девушек Александр выбрал Ульяну, однако зрители сомневались, что эти отношения будут долгими. Но молодые люди продолжили общение, а вскоре стали парой.

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