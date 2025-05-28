«Все делают это»: Линдси Лохан ответила на обвинения в пластических операциях
Линдси Лохан назвала слухи о пластических операциях «выдумками завистников»
38-летняя Линдси Лохан опровергла слухи о серьезной пластической операции — круговой подтяжке лица, назвав их «выдумками завистников». Об этом сообщает «7Дней».
Как пояснила актриса, это не означает, что она никогда не обращалась к косметологам. Например, звезда «Чумовой пятницы» призналась, что уважает аппаратную медицину —лазер, лечение микротоками и световую терапию. Однако на вопрос об уколах ботокса она ответила уклончиво.
«Все делают это...» — заметила Линдси Лохан.Также она раскрыла главный секрет молодости — особая диета. Каждое утро она пьет смесь лимонного и яблочного сока, имбиря и оливкового масла. В ее рационе много растительной пищи, маринованной свеклы, семян чиа и зеленого чая.
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