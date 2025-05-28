«Все делают это»: Линдси Лохан ответила на обвинения в пластических операциях

28 мая 2025, 18:13

Линдси Лохан назвала слухи о пластических операциях «выдумками завистников»

38-летняя Линдси Лохан опровергла слухи о серьезной пластической операции — круговой подтяжке лица, назвав их «выдумками завистников». Об этом сообщает «7Дней».





Как пояснила актриса, это не означает, что она никогда не обращалась к косметологам. Например, звезда «Чумовой пятницы» призналась, что уважает аппаратную медицину —лазер, лечение микротоками и световую терапию. Однако на вопрос об уколах ботокса она ответила уклончиво.

«Все делают это...» — заметила Линдси Лохан.

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