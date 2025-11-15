Александр Розенбаум чуть не ударил одного из журналистов «в правую скулу»

15 ноября 2025, 21:47

Александр Розенбаум вышел к прессе не в духе и раскритиковал журналистов

Александр Розенбаум (Фото: Instagram* / @rozenbaum.ru)

На концерте «Ээхх, Разгуляй!» Александр Розенбаум появился перед журналистами в непростом настроении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист резко высказался о действиях прессы, подчеркнув, что желтая журналистика «отвратительна» и с ней нужно бороться.





«Если грубость в сторону зрителя недопустима, то в сторону прессы может быть обоснована. Жёлтая пресса — это отвратительно, а с отвратительными вещами нужно бороться. Делать это в рамках закона сложно очень, а делать это, придя в редакцию, разбив компьютеры бейсбольной битой — это опасно», — заявил певец.