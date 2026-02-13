Стало известно, сколько стоят украшения, которые дарит Полине Дибровой Товстик
Роман Товстик дарит Полине Дибровой дорогие украшения после начала их отношений. Об этом сообщает kp.ru.
Коллеги издания обратили внимание на свежие фотографии бывшей супруги телеведущего Дмитрия Диброва. На снимках видно много роскошных ювелирных изделий. Подробности об украшениях рассказал эксперт Григорий Бакатов.
Специалист отметил, что браслеты Cartier на запястье Полины часто дарят любимым женщинам. Цена таких «безделушек» составляет от одного до двух с половиной миллионов рублей в зависимости от количества бриллиантов.
Колье от Chopard, которое Диброва недавно показала в соцсетях, оценивается примерно в два миллиона рублей. Ещё одно украшение этого же бренда стоит около миллиона рублей. Кольцо со змеей Полина носит давно. Предположительно, это подарок от бывшего мужа Дмитрия Диброва. Стоимость такого кольца составляет от четырёх до шести миллионов рублей.
Читайте также: