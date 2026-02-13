«Коварные замыслы»: Сергей Безруков ответил на слухи о «захвате» МХАТа

13 февраля 2026, 20:40

Безруков заявил, что не планирует занимать должность ректора Школы-студии МХАТ

Сергей Безруков (Фото: кадр из фильма «После тебя»)

Сергей Безруков заявил, что не планирует выдвигать кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом артист написал в личном блоге.





После смерти Игоря Золотовицкого обязанности ректора исполнял Константин Богомолов. Назначение вызвало недовольство студентов и выпускников, и режиссёр отказался от должности.



В числе возможных кандидатов называли Дмитрия Певцова, Евгения Писарева и Сергея Безрукова. Худрук Московского Губернского театра решил прояснить позицию.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно. Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности», — заявил Безруков.