Александр Розенбаум заявил, что ему «плевать» на слухи о его баснословных доходах

25 мая 2026, 17:53

Александр Розенбаум опроверг информацию о гонораре в 9 млн рублей за концерт

Певец Александр Розенбаум опроверг информацию о том, что получает девять миллионов рублей за один концерт. Об этом он заявил в интервью ТАСС.





Артист заявил, что цены на его выступления находятся в открытом доступе, поэтому любой желающий может спокойно посчитать его доход.



Певец уверил, что не зарабатывает 9–10 миллионов рублей за мероприятие. Кроме того, он уточнил, что ему «плевать» на СМИ, которые распространяют ложные сведения о его заработках.

«Всё это рытьё в белье — в чистом и тем более в грязном — это дело совести людей, которые занимаются этим. Эта жёлтая история не нами придумана, но очень обидно, когда наши (занимаются таким). Всё-таки, я думаю, у нас культура получше, чем в основателях жёлто-прессных изданий», — поделился Александр Яковлевич.