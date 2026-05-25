«Тепло и хорошо»: Анна Пересильд показала кадры с празднования 17-летия

25 мая 2026, 17:19

Анна Пересильд отпраздновала 17-летие с родителями и певцом Ваней Дмитриенко

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

В Москве прошёл день рождения 17-летней Анны Пересильд. Именинница собрала на празднике самых близких людей. В личном блоге молодая актриса опубликовала кадры с вечеринки.





На фото попали родители девушки — актриса Юлия Пересильд и режиссёр Алексей Учитель, и бойфренд звезды, певец Ваня Дмитриенко.



Судя по снимкам, гости провели вечер в тёплой семейной обстановке. Анна много обнималась с приглашёнными и не прятала эмоций. В своём блоге актриса написала, что особенно дорожит людьми вокруг себя.

«Как вы могли заметить, я очень люблю обниматься и очень люблю людей, которые меня окружают! Как же рядом с вами тепло и хорошо! Спасибо вам за то, что вы есть», — поделилась Пересильд.