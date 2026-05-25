«Хотели, чтобы я молчал»: SHAMAN пригрозил США раскрыть секретный список фамилий
SHAMAN показал папку со списком фамилий у посольства США и рассказал о тайне
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) намекнул, что знает некую тайну о Соединённых Штатах Америки. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Артист опубликовал видео, которое снял напротив американского посольства в Москве. В кадре присутствует развевающийся флаг США.
«Они хотели, чтобы я молчал», — сказал Ярослав.В руках Дронов держал загадочную папку. Певец не раскрыл её содержимое, но сделал многозначительное заявление.
«Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — пообещал он.SHAMAN не уточнил, какие именно фамилии содержит папка и к какому периоду относится этот список. Кроме того, артист не сообщил, каким образом документ попал к нему. Поклонники и журналисты уже начали строить версии о возможном содержании папки, однако сам музыкант не дал дополнительных комментариев.