Александр Шепс прокомментировал слухи о болезни: «Ездил просвечивать лёгкие»
Экстрасенс Александр Шепс опроверг слухи о госпитализации
Александр Шепс опроверг слухи о болезни. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Ранее СМИ писали, что участник шоу «Битва экстрасенсов» попал в больницу из-за пневмонии.
Сегодня экстрасенс появился на премьере шоу «Большой куш. Бангкок», где прокомментировал распространившиеся слухи.
«Сейчас был вброс какой-то, что я опять госпитализирован. Это абсолютная чушь! Пользуясь случаем, хочу сказать, что со мной всё в абсолютно полном порядке. Может быть, кто-то сделал неправильный вывод, потому что я ездил и просвечивал свои лёгкие по рекомендации врачей. Мне сказали, что я абсолютно здоров», – заявил Шепс.Также Александр признался, что не может сам себя лечить экстрасенсорно, приведя выражение: «Сапожник без сапог».