Александр Шепс прокомментировал слухи о болезни: «Ездил просвечивать лёгкие»

04 июля 2025, 20:35

Экстрасенс Александр Шепс опроверг слухи о госпитализации

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Александр Шепс опроверг слухи о болезни. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





Ранее СМИ писали, что участник шоу «Битва экстрасенсов» попал в больницу из-за пневмонии.



Сегодня экстрасенс появился на премьере шоу «Большой куш. Бангкок», где прокомментировал распространившиеся слухи.





«Сейчас был вброс какой-то, что я опять госпитализирован. Это абсолютная чушь! Пользуясь случаем, хочу сказать, что со мной всё в абсолютно полном порядке. Может быть, кто-то сделал неправильный вывод, потому что я ездил и просвечивал свои лёгкие по рекомендации врачей. Мне сказали, что я абсолютно здоров», – заявил Шепс.