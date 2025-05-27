Агата Муцениеце и Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались к экстрасенсу. Об этом в новом выпуске шоу «Злые Языки» заявил ведущий Вадим Воронов.
В разговоре с участником программы «Битва экстрасенсов» Владом Череватым, который стал гостем программы, Воронов спросил, может ли тот раскрыть имена его клиентов из шоу-бизнеса. Ведущий рассказал, что якобы к жрице культа предков Виктории Райдос за помощью обращались бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
Череватый отказался называть имена своих звездных клиентов.
Ранее продюсер Александр Толмацкий обвинил экс-участника «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина в мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»
Хирург Свиридов раскрыл, как изменилась внешность Александра Панайотова
«Я в шоке. Султан Сулейман получил тюремный срок»: Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век»
Череватый отказался называть имена своих звездных клиентов.
Ранее продюсер Александр Толмацкий обвинил экс-участника «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина в мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»
Хирург Свиридов раскрыл, как изменилась внешность Александра Панайотова
«Я в шоке. Султан Сулейман получил тюремный срок»: Ксению Бородину потряс приговор актеру сериала «Великолепный век»
Екатерина Коршунова