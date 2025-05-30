Лина Джебисашвили объяснила, почему отказалась от участия в «Битве сильнейших»

30 мая 2025, 19:37

Лина Джебисашвили (Фото: Инстаграм* @linadje108)

Финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» была участницей проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В январе стартовал второй сезон шоу, но уже без Лины.





В интервью Алене Жигаловой Джебисашвили заявила, что испытания серьезно выматывают, забирают физические и моральные силы.





«У меня есть ребенок, у меня есть мужчина, с которым... Эксклюзивчик – хочу стать мамой во второй раз, родить Юрию ребенка. Я хочу сохранить свое женское здоровье, а на "Битве" я много его отдавала. После каждого испытания я дома валялась по 4-5 дней. Для меня это не шоу, ржать и угорать... Для меня это слишком серьезно», — рассказала экстрасенс.