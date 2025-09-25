Александр Шепс впервые рассказал о том, чем будет заниматься после ухода из «Битвы сильнейших»
Александр Шепс: после ухода из «Битвы сильнейших» я мог бы стать шеф-поваром
Звезда «Битвы экстрасенсов» и «Битвы сильнейших», медиум Александр Шепс впервые рассказал о том, кем видит себя после завершения мистического проекта. В интервью журналистке Алене Жигаловой в подкасте «Алена, блин!» экстрасенс заявил, что, возможно, попробует себя в роли шеф-повара.
Телеведущая акцентировала внимание на том, что в России на законодательном уровне намерены бороться с рекламой эзотерических услуг. В связи с этим проект «Битва экстрасенсов» рано или поздно может быть закрыт. Медиум выразил надежду на то, что шоу будет продолжаться.
«Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы несем частичку доброты и пытаемся помочь. У проекта есть поклонники, думаю, мы еще постоим».Шепс также порассуждал на тему того, чем мог бы заниматься в случае ухода из программы.
«У меня много талантов. Я могу пробовать себя в актерском мастерстве, вокале. Я пишу книги, стихи, умею хорошо готовить. Мог бы пойти шеф-поваром», — заключил экстрасенс.