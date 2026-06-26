Прохор Шаляпин вопреки своим принципам устроился на работу
Певец Прохор Шаляпин устроился на работу соведущим в шоу Павла Воли
Певец Прохор Шаляпин нарушил собственные убеждения и вышел на работу.
Пресс-служба телеканала ТНТ сообщила «Газете.Ru», что артист теперь выступает вместе с шоуменом Павлом Волей. Во второй раз Шаляпин появился в эфире в роли соведущего «Шоу Воли».
«Мне здесь так нравится, здесь так вкусно кормят!» — похвастался артист в свежем выпуске.При этом официальный отпуск певец сможет взять только через полгода.
Напомним, что в 2025 году Прохор Шаляпин приезжал в Госдуму и требовал отменить обязательный труд. Он предлагал передать всю работу роботам, а россиянам установить тройную зарплату, чтобы граждане проводили время за гулянками и народными песнями. Так артист отреагировал на инициативу общественников, которые выступали за запрет пропаганды праздного образа жизни.