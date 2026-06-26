Шеф-повар потеряла ребёнка из-за адских условий работы у Кайли Дженнер
Бывший шеф-повар Кайли Дженнер подала в суд на звезду после потери беременности. Как сообщает Page Six, в 2024 году руководство поручало женщине тяжёлую физическую работу, зная о беременности с высоким риском осложнений.
В канун Нового года начальство приказало женщине в одиночку переносить продукты через улицу и вверх по склону. Из-за перегрузки у сотрудницы закружилась голова, ей помог охранник. Кроме того, она работала на дне рождения ребёнка Дженнер без чёткого плана и пережила паническую атаку в туалетной кабинке.
В больнице врачи сообщили повару о выкидыше. Через несколько дней работодатели ложно обвинили её в беспорядке на кухне. Позже у женщины открылось кровотечение, развились депрессия и эмоциональное расстройство. Один из руководителей сделал ей выговор: «Ты расстраиваешь Кайли».
Пострадавшая требует компенсацию. Она утверждает, что работодатели нарушили условия труда, дискриминировали её из-за беременности, ошибочно обвинили в непрофессионализме, задерживали зарплату и незаконно уволили.
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