Шеф-повар потеряла ребёнка из-за адских условий работы у Кайли Дженнер

26 июня 2026, 18:04

Бывший шеф-повар Кайли Дженнер подала в суд на звезду после потери беременности

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* @kyliejenner)

Бывший шеф-повар Кайли Дженнер подала в суд на звезду после потери беременности. Как сообщает Page Six, в 2024 году руководство поручало женщине тяжёлую физическую работу, зная о беременности с высоким риском осложнений.