Александр Васильев рассказал о разводе из-за измены

Александр Васильев (Фото: Телеграм@alexandre_vassiliev1)
Александр Васильев поделился воспоминаниями о своем браке с француженкой Анне Мишлин Жан Бодимон. Искусствовед также высказался, как он относится к тому, что у него нет детей.
Первоначально брак с Жан Бодимон носил фиктивный брак. Однако затем их отношения переросли в полноценный союз.
Насчет отсутствия наследников 66-летний историк заявил, что не переживает по этому поводу. Васильев считает наличие детей не гарантирует защиту от одиночества в преклонном возрасте.
Читайте также:
Сын Нагиева рассказал о расстройстве психики из-за отца
Олег Майами устроил дебош в клубе, вызвав недовольство музыкантов
«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру
«Постепенно наш союз, при всей фиктивности, из платонического перевоплотился в консумированный, а проще говоря, стал довершенным. Со всеми вытекающими из этого определения супружескими отношениями. То есть мы зажили нормальной жизнью мужа и жены», - приводит слова Васильева Starhit.ru.Васильев признался, что их брак расстался из-за измены супруги. Женщина недавно скончалась из-за ковида.
Насчет отсутствия наследников 66-летний историк заявил, что не переживает по этому поводу. Васильев считает наличие детей не гарантирует защиту от одиночества в преклонном возрасте.
Читайте также:
Сын Нагиева рассказал о расстройстве психики из-за отца
Олег Майами устроил дебош в клубе, вызвав недовольство музыкантов
«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру
Манцаев Рамиль