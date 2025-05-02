«Он же просто урод»: Пригожин ответил оскорбившему Валерию блогеру

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Продюсер Иосиф Пригожин назвал украинского блогера-журналиста Дмитрия Гордона* «уродом» за то, что тот оскорбил его жену Валерию. В беседе с aif.ru мужчина подчеркнул, что оскорбления в адрес матери троих детей недопустимы, как и в целом женщины. Пригожин считает такое поведение нецивилизованным.
«Это называется цивилизацией? Такие оскорбления в адрес женщины, матери троих детей, он же просто урод», — сказал Пригожин.Перед этим Гордон* нецензурно говорил о чете Пригожиных и предлагал паре «удариться пустыми бошками о стенку».
До этого министр культуры Украины Николай Точицкий попросил украинских силовиков узнать, где снимали видео с советской композицией «С чего начинается Родина», которую исполняла Валерия в черном платье на фоне руин за спиной. Пригожин подчеркивал, что клип снимали не в зоне боевых действий, а в павильоне.
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*Признан иноагентом в РФ и внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов