Александр Златопольский рассказал, как прошла его брачная ночь с Анфисой Чеховой
Актер и продюсер Александр Златопольский рассказал о своей свадьбе с Анфисой Чеховой. В беседе с VOICE мужчина отметил, что пара встречалась полтора года, прежде чем он сделал ей предложение.
В беседе с VOICE мужчина отметил, что пара встречалась полтора года, прежде чем он сделал ей предложение. Чехова согласилась, и 5 февраля они обменялись клятвами в «Барвиха Luxury Village» на Рублевке.
Златопольский поделился впечатлениями о праздновании. Торжество длилось два дня и собрало близких друзей и родственников. Анфиса отметила, что второй день праздника запомнился ей больше всего.
Пара планирует организовать еще одно свадебное торжество летом, которое будет более масштабным. Хотя они не собирались заключать брак в феврале, Александр настоял на том, чтобы узаконить отношения как можно скорее.
