«Разведёнка с прицепом»: Стало известно, как Александр Гордон унизил Барановскую
Барановская объяснила, как унижения со стороны Гордона закалили её характер
Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская стали гостями программы «Пожалуйста, не рассказывай!» с Владимиром Маркони. В ней Юлия рассказала о начале сотрудничества с Гордоном.
По словам Барановской, в первые годы работы коллега неоднократно критиковал её и позволял резкие высказывания.
«Как-то кричал на всю студию, что я ударение в слове не туда поставила. Конечно, я это слово запомнила на всю жизнь. А так, он настоящий друг. В первые годы работы тюкал меня постоянно, мол, я разведёнка с прицепом. То есть он много раз разводился — и не разведёнка, а я разведёнка», — рассказала телеведущая.При этом Юлия подчеркнула, что со временем отношения в паре изменились. Сейчас она называет Гордона другом и старшим товарищем, а период жёсткой критики — школой, которая закалила характер. По её словам, сегодня между ведущими сложились тёплые отношения, они поддерживают связь и вне работы.