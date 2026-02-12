«Разведёнка с прицепом»: Стало известно, как Александр Гордон унизил Барановскую

12 февраля 2026, 21:59

Барановская объяснила, как унижения со стороны Гордона закалили её характер

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская стали гостями программы «Пожалуйста, не рассказывай!» с Владимиром Маркони. В ней Юлия рассказала о начале сотрудничества с Гордоном.





По словам Барановской, в первые годы работы коллега неоднократно критиковал её и позволял резкие высказывания.

«Как-то кричал на всю студию, что я ударение в слове не туда поставила. Конечно, я это слово запомнила на всю жизнь. А так, он настоящий друг. В первые годы работы тюкал меня постоянно, мол, я разведёнка с прицепом. То есть он много раз разводился — и не разведёнка, а я разведёнка», — рассказала телеведущая.