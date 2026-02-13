Лариса Долина заработает три миллиона рублей на концерте в Коломне

13 февраля 2026, 06:52

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народная артистка России Лариса Долина может выручить почти три миллиона рублей с концерта в подмосковной Коломне. При этом сейчас значительная часть билетов остается непроданной.