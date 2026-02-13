Лариса Долина заработает три миллиона рублей на концерте в Коломне
Народная артистка России Лариса Долина может выручить почти три миллиона рублей с концерта в подмосковной Коломне. При этом сейчас значительная часть билетов остается непроданной.
Как сообщает РИА Новости, выступление под названием «Юбилей в кругу друзей» запланировано на 11 марта в доме культуры «Тепловозостроитель», рассчитанном более чем на 570 зрителей. Стоимость билетов варьируется от 2,9 до 6,5 тысячи рублей, и при полном зале организаторы могли бы получить около трех миллионов рублей.
Тем не менее менее чем за месяц до концерта продано около 28% мест. В продаже остаются более 350 билетов в партере и свыше 70 на балконе. Удастся ли площадке собрать аншлаг, станет ясно ближе к дате выступления.
