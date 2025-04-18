Александра Гудкова вслед за Ургантом проверят на иностранное финансирование

Александр Гудков (фото: Instagram* @gudokgudok)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует проверить комика Александра Гудкова на наличие иностранного финансирования. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».
Напомним, что в прошлом году общественники уже обращались в Минюст РФ с просьбой признать Гудкова иноагентом. Поводом для этого стали его критические высказывания о проведении СВО и выступления в других странах. Однако комик, несмотря на то, что не получает работу в России, всё же не является иноагентом.
Недавно Гудков выступил вместе с Иваном Ургантом в Израиле. В ходе шоу он «помянул» Дмитрия Хрусталёва, который поддерживает детей Донбасса. На это шоу обратил внимание Бородин.
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*запрещён в РФ
Недавно Гудков выступил вместе с Иваном Ургантом в Израиле. В ходе шоу он «помянул» Дмитрия Хрусталёва, который поддерживает детей Донбасса. На это шоу обратил внимание Бородин.
«Ещё раз попросим (признать иноагентом – прим. ред). Сегодня подготовим обращение, чтобы проверили», – заявил глава ФПБК.Читайте также:
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Анастасия Чинкова