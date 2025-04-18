Иван Ургант во время празднования дня рождения в Израиле посвятил песню Алле Пугачёвой

Иван Ургант (Фото: Телеграм @LateNightUrgant)
Телеведущий и шоумен Иван Ургант свой 47-й день рождения отметил в Израиле. В свой праздник он давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой.
Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях артиста. Вместе с ним выступал юморист Александр Гудков, который в одном из номеров «помянул» соведущего шоу «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталёва, возложив на его место цветы.
Сам же Ургант поздравил с праздником Аллу Пугачёву, которая днём ранее отпраздновала своё 76-летие.
После этого он исполнил в честь народной артистки СССР песню «Миллион алых роз», ставшую хитом в исполнении Пугачёвой в далёком уже 1983 году.
После концерта Ургант опубликовал в социальных сетях восторженные отклики поклонников, которые наперебой нахваливали артиста, используя эпитеты «красиво», «невероятно», «потрясающе» и так далее. До конца апреля шоумен планирует выступить ещё в Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.
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Сам же Ургант поздравил с праздником Аллу Пугачёву, которая днём ранее отпраздновала своё 76-летие.
«Алла Борисовна, с прошедшим», — сказал шоумен.
После этого он исполнил в честь народной артистки СССР песню «Миллион алых роз», ставшую хитом в исполнении Пугачёвой в далёком уже 1983 году.
После концерта Ургант опубликовал в социальных сетях восторженные отклики поклонников, которые наперебой нахваливали артиста, используя эпитеты «красиво», «невероятно», «потрясающе» и так далее. До конца апреля шоумен планирует выступить ещё в Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.
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Александр Бойцов