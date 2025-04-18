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Иван Ургант во время празднования дня рождения в Израиле посвятил песню Алле Пугачёвой

Иван Ургант отметил день рождения в Израиле и спел песню для Пугачёвой
Иван Ургант (Фото: Телеграм @LateNightUrgant)

Иван Ургант (Фото: Телеграм @LateNightUrgant)

Телеведущий и шоумен Иван Ургант свой 47-й день рождения отметил в Израиле. В свой праздник он давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой.
Соответствующие кадры опубликованы в социальных сетях артиста. Вместе с ним выступал юморист Александр Гудков, который в одном из номеров «помянул» соведущего шоу «Вечерний Ургант» Дмитрия Хрусталёва, возложив на его место цветы.

Сам же Ургант поздравил с праздником Аллу Пугачёву, которая днём ранее отпраздновала своё 76-летие.

«Алла Борисовна, с прошедшим», — сказал шоумен.

После этого он исполнил в честь народной артистки СССР песню «Миллион алых роз», ставшую хитом в исполнении Пугачёвой в далёком уже 1983 году.

После концерта Ургант опубликовал в социальных сетях восторженные отклики поклонников, которые наперебой нахваливали артиста, используя эпитеты «красиво», «невероятно», «потрясающе» и так далее. До конца апреля шоумен планирует выступить ещё в Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

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* Движение ​признано экстремистским и запрещено в РФ
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Вика Цыганова раскритиковала возвращение Козловского на экраны ТВ перед Пасхой
18 апреля 2025, 09:22

Вика Цыганова (Фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова раскритиковала решение главы Первого канала Константина Эрнста показать фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли прямо перед Пасхой и напомнила о недавних «проступках» актёра.
«Прямо перед Пасхой, в Великую субботу, покажут блокбастер «Викинги» с Козловским в главной роли. Это подарок на Пасху всем православным от Эрнста?» — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что про Козловского всё чаще в СМИ начала появляться информация о том, какой «он молодец»: жертвует деньги на благотворительность и помогает детям из Курской области.

Певица отметила, что после скандальных высказываний теперь модно отдавать пару миллионов на благотворительность. При этом Цыганова задалась вопросом, почему же Козловский выступал на Кипре перед иноагентами, а не на Донбассе перед российскими воинами.

Данила Козловский уже несколько лет не выступает в России и зарабатывает гастрольными турами за рубежом. Его очередное выступление состоялось на Кипре, которое посетила Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным*.

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«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре

* Признан иноагентом в РФ
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Появилось первое интервью Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы
18 апреля 2025, 08:45

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Певица Анна Седокова дала первое интервью после смерти бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, где рассказала, что потеряла любимого человека.
Так, Седокова приняла участие в шоу «По каверочку» в студии VK. Там она призналась, что всегда мечтала о большой любви, но к замужеству никогда не стремилась. Певица также рассказала, что до сих пор не понимает, что произошло с Янисом.

«Я переживала самый сложный период в своей жизни, потерю любимого человека, потерю человека, который был очень важен для меня. Это стало для меня огромным горем. Даже несмотря на то, что у нас было все сложно», — поделилась Седокова.

При этом в какой-то момент Анна осознала, что пора двигаться дальше ради детей.

Седокова также с горечью отметила, что нельзя уходить из жизни по доброй воле.

«Если ты уйдешь, ты ничего никому не докажешь, только погрузишь любимых в страшные вещи», — заключила бывшая супруга Яниса Тиммы.

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#собаки
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#певица
#отец
#шоу
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Волочкова продаёт квартиру в центре Питера из-за долгов по ЖКХ
18 апреля 2025, 08:27

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова продаёт роскошную шестикомнатную квартиру в центре Питера из-за того, что не может погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, Волочкова выставила на продажу квартиру на Итальянской улице площадью 196 квадратов за 165 миллионов рублей. Она располагается в знаменитом доме Жако в историческом центре Санкт-Петербурга. Памятник архитектуры построен в 1831 году по проекту Карла Росси.

Этот дом известен тем, что в нём расположено культовое кафе «Подвал бродячей собаки». Здесь собирались поэты серебряного века.

Недвижимость балерина приобрела в 2001 году. На сегодняшний день за квартиру имеется долг за ЖКХ в размере 127 630 рублей. Суд обязал Волочкову погасить задолженность.

В квартире сделан роскошный ремонт, установлена дорогая мебель, трёхметровые потолки, гостевая спальня с гостевым туалетом, кабинет-библиотека, хозблок и даже спортивная комната. Известно, что на жилплощадь уже нашёлся покупатель.

Волочкова уже пыталась продать квартиру в 2011 году. Тогда она ее выставила более чем за 200 миллионов рублей. Покупателей так и не нашлось.
Также издание отмечает, что Волочкова также имеет долг за коммунальные услуги в своей квартире в Петровском переулке в центре Москвы.

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Суд разрешил Лободе исполнять песню «К черту любовь»
18 апреля 2025, 05:23

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)

Истринский городской суд Подмосковья разрешил певице Светлане Лободе исполнять трек «К черту любовь». Об этом сообщает РИА Новости.
Запретить исполнять песню звезде пытался автор хита Олег Влади. Свой мотив он объяснял тем, что ранее Лобода публично осудила СВО и покинула Россию.

Влади заявлял, что Светлана регулярно обещала перенаправлять свой доход на поддержку ВСУ. Автор считает это неприемлемым, в связи с чем хотел запретить певице исполнять трек.

Это был уже второй иск против звезды. В первом случае суд встал на сторону ответчицы и признал договор о передаче исключительных авторских прав на песню законным. Решение было утверждено Мособлсудом. Во второй раз суд вновь встал на сторону Лободы. Влади подал апелляцию, которую позже снова рассмотрит Мособлсуд.

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Григорий Лепс и Леша Свик выпустили совместный трек
18 апреля 2025, 01:19

Фото: iStock/cookelma

Музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Об этом рассказали сами исполнители в эфире Love Radio.
«Я пытаюсь донести до своих слушателей, что нужно поверить в себя, хотя бы крайний раз, чтобы что-то получилось. Это я говорю даже по своему личному опыту», — рассказал о песне Свик.

Лепс добавил, что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем. В скором времени ожидается выход клипа.

Ранее сообщалось о выходе совместной песни Ольги Бузовой и Надежды Бабкиной. Трек получил название Made in Russia ru.

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