Сделал пародию на SHAMAN, тайно женился и вызвал ненависть властей: Александру Гудкову 42 года, как сейчас живет артист

Александр Владимирович Гудков — известный юморист, телеведущий и видеоблогер. Он прославился как сценарист популярного шоу «Вечерний Ургант», а также благодаря участию в Comedy Woman и команде КВН «Федор Двинятин». 24 февраля артисту исполняется 42 года. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и ​громких скандалах.