Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Сделал пародию на SHAMAN, тайно женился и вызвал ненависть властей: Александру Гудкову 42 года, как сейчас живет артист

Сделал пародию на SHAMAN, тайно женился и вызвал ненависть властей: Александру Гудкову 42 года, как сейчас живет артист

Александр Гудков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Александр Гудков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Александр Владимирович Гудков — известный юморист, телеведущий и видеоблогер. Он прославился как сценарист популярного шоу «Вечерний Ургант», а также благодаря участию в Comedy Woman и команде КВН «Федор Двинятин». 24 февраля артисту исполняется 42 года. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и ​громких скандалах.

Детские годы и образование


Будущий шоумен появился на свет 24 февраля 1983 года в подмосковном городе Ступино. Его родители трудились на местном металлургическом заводе. Отец Александра скончался сразу после выпускного сына. У него есть старшая сестра Наталья, с которой он поддерживает теплые отношения.

В школе Гудков учился прилежно, активно участвовал в культурной жизни, пел в хоре и занимался на баяне.

«Меня, конечно, не особо били, но странный же человек, разговаривает необычно, и голос такой. Все хотелось обратить в шутку, и пару раз мне из-за этого ничего не было. "Ой, так это смешно, да что это за юродивый! Пусть поржет там, не трогайте его". Был слабый и худой, но всегда смешной», — рассказал Гудков в беседе со «СтарХитом».

Александр Гудков с сестрой (фото: Instagram* / @gudokgudok)

После девятого класса поступил в физико-математический лицей, успешное окончание которого открывало путь в Московский авиационный технологический институт (МАТИ). Именно здесь Александр начал играть в КВН, что стало его первым шагом в мир юмора. Вскоре его заметили участники студенческой команды «Ступинские перцы», в которой играла его сестра. Так начался его путь в Клубе веселых и находчивых.

В 2000 году он поступил в МАТИ на факультет материаловедения. Будучи студентом, подрабатывал охранником в магазине. Несмотря на успешное окончание вуза, работать по специальности он не стал.

Карьера в КВН


Даже во время учебы в институте Гудков продолжал играть в КВН. Он начинал в команде «Стихийное бедствие», затем присоединился к сборной «Ступино», выступавшей в Воронежской лиге.

В 2003 году Александр вместе с сестрой создал команду «Семейка-2», к которой позже присоединились Наталья Медведева и Марина Бочкарева. Коллектив получил новое название «Федор Двинятин» — оно появилось случайно во время выступления в Санкт-Петербурге и отсылало к знаменитому филологу.

В 2008 году команда дебютировала в Высшей лиге КВН и дошла до полуфинала. В следующем году они завоевали третье место в финале. Однако в 2010 году команда завершила официальные выступления.

Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)

От Comedy Woman до «Вечернего Урганта»


Телевизионная карьера Гудкова началась с работы сценаристом для шоу Made in Woman, впоследствии ставшего Comedy Woman. Сначала он выступал в проекте вместе с Натальей Медведевой, а затем стал его постоянным участником. Всего Александр появился более чем в 170 выпусках шоу, которое завершилось в 2020 году.

С апреля 2010-го по февраль 2011 года он вел программу «Смех в большом городе» на СТС. Также с 2010 года участвовал в Yesterday Live на «Первом канале», где в течение четырех сезонов вел модную рубрику.

В 2013 году Гудков стал соведущим «Вечернего Урганта». Позже он уступил свое место за тумбочкой Дмитрию Хрусталеву, но остался в проекте в роли сценариста и закадрового голоса.

Александр Гудков и Иван Ургант (фото: Instagram* / @gudokgudok)

Озвучка, кино и музыкальные проекты


Александр не раз озвучивал персонажей мультфильмов и сериалов, среди которых «Ральф», «Снежная королева-2», «Простоквашино» и «Волшебный парк Джун». Также он попробовал себя в кино, снявшись в фильмах «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (2013) и «Демон революции» (2017).

Помимо юмора, Гудков активно работает над музыкальными проектами. Он написал сценарии и снялся в клипах «Цвет настроения синий» и «Ибица» Филиппа Киркорова, «Пьяная любовь» и «Про белые розы» Димы Билана.

Кроме того, он работал над клипами группы Cream Soda и принял участие в видео для «Руки вверх!».

Личная жизнь Гудкова


Весной 2020 года в беседе с Ксенией Собчак Александр Гудков сообщил, что готовится к свадьбе. Он отметил, что планирует скромное торжество. В сентябре того же года на его безымянном пальце заметили кольцо. Однако только через два года он официально подтвердил, что женат на девушке по имени Саша.

«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская
«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская

Гудков также признавался, что морально готов к отцовству.

«Для меня быть без кого-то — это пустая трата времени. Ну правда, эта тема — супер. А день свадьбы — вообще один из лучших моих дней. И вообще я теперь подуспокоился. Понял все», — рассказал артист.

Скандалы и общественный резонанс


После начала СВО комик опубликовал в соцсетях черное изображение, сопровождая его заявлением, в котором выразил несогласие с действиями российских властей. Он отметил: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля».

Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)

Летом 2024 года стало известно, что показ шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова в российских кинотеатрах был отменен. По словам артиста, причиной могли стать ложные обвинения, в том числе в экстремизме.

«Отменили по разным причинам. Вследствие звонков, угроз в адрес кинотеатров, писем, которые поступали в течение этих трех-четырех дней. Кинотеатры приняли решение не показывать наш выпуск», — прокомментировал комик.

Пародия на SHAMAN


В 2022 году на YouTube-канале Гудкова вышел клип «Я узкий» — сатирическая версия хита SHAMAN «Я русский». В ролике Гудков, подражая оригинальному исполнителю, появляется в белой рубашке на фоне открытого пространства, а вместо строчки «Я русский — всему миру назло» исполняет «Я узкий — всем широким назло».

Пародия вызвала негативную реакцию среди представителей власти, в частности, в Госдуме и комитете по культуре.

Впоследствии в СМИ появились сообщения о возможном уголовном преследовании Гудкова. Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков направил в Следственный комитет официальный запрос с требованием возбудить дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В случае признания вины артисту грозило бы от двух до пяти лет лишения свободы.

В январе 2024 года появились сведения о возможном включении Гудкова в реестр иностранных агентов. По данным ряда изданий, соответствующую инициативу в СК и Минюст направили представители общественной организации «Молодой десант».

Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)

Кампания против Гудкова в России


Актриса Яна Поплавская публично заявила, что считает справедливой отмену выступлений комика в Череповце, Тольятти и Мытищах. Она выразила благодарность гражданам, выступившим против Гудкова, и подчеркнула, что патриотически настроенные россияне не приемлют предательства и лицемерия. По ее словам, среди обвинений в адрес юмориста фигурировали предположения о его финансовой поддержке ВСУ.

«Причиной отмены выступлений Гудкова называются "многочисленные жалобы людей", которые "обвиняют Гудкова в спонсировании ВСУ". Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто проявил жесткость, кто отстоял нашу позицию! Позицию патриотов и честных людей, ненавидящих подлость и узкость, предательство и лицемерие», — написала Поплавская.

Читайте также:

«Все в порядке»: Пинчук успокаивает фанатов и делится планами полететь на Мальдивы на фоне драмы переписок с «изменой» Чобаняна

Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской

«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#кино
#жалобы
#звёзды
#шоу
#артист
#карьера
#квн
Политолог Гурьянова: Зеленскому дали понять, что за воровство придется отвечать
24 февраля 2025, 17:07

Фото: iStock/ValleraTo

Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, почему Владимир Зеленский вышел из себя на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на очевидцев раскрыло скандальные подробности встречи Владимира Зеленского с Бессентом. По данным газеты, во время обсуждения сделки по ресурсам Зеленский осмелился повысить голос и был сильно раздражен.

«Ближайшее окружение Зеленского начинает ругаться между собой, за власть. Зеленскому дали понять, что его подельникам в коридорах власти Украины придется отвечать за воровство, либо садиться в тюрьму. Он лично, по моим инсайдам, приказал проработать сохранение своих капиталов, заработанных на крови», — заявила Гурьянова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, глава киевского режима очень боится, что его счета, на которых лежат миллиарды долларов, перекроют. Оказывается его уже предупреждали о такой возможности в счет уплаты долгов.

Гурьянова также высказала сожаление, что Одесса не стала частью России, однако не исключила, что в будущем это все же произойдет.
Политолог добавила, что Зеленского заменят на управляемого Вашингтоном представителя украинской элиты, которым будет руководить человек Трампа.

«Мы наблюдаем сейчас за последними потугами мирового зла в лице Зеленского», — заключила она.

Читайте также:

Рада не одобрила продление полномочий Зеленского

США не устроили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых

Трамп выразил очередное недовольство Зеленским
#власть
#сделки
#человек
#одесса
#политолог
#счёт
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть украинских дронов сбили над российскими территориями
Над Курской, Белгородской и Орловской областями сбито шесть украинских дронов
24 февраля 2025, 16:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Шесть украинских беспилотников сбили над тремя российскими регионами. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет об Орловской, Белгородской и Курской областях.
«Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА — над территорией Курской области и по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Орловской областей», — гласит сводка оборонного ведомства.
Ранее в МО РФ докладывали, что российская армия освободила от боевиков ВСУ населенный пункт Тополи под Харьковом.

Перед этим «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации на Украине.

Читайте также:

Главы МИД ЕС не одобрили предложение Каллас о военной поддержке Киеву

«Здоровье опаснее болезни?»: в МИД отреагировали на слова премьера Дании о мире на Украине

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#бпла
#дрон
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главы МИД ЕС не одобрили предложение Каллас о военной поддержке Киеву
Главы МИД ЕС не пришли к единогласию по новому предложению Каллас по Украине
24 февраля 2025, 16:24

Фото: istockphoto/butenkow

Главы МИД европейских государств не пришли к единогласию по новому предложению главного евродипломата Каи Каллас по поддержке Украины на текущий год. Глава европейской дипломатии лично признала это по итогам встречи с министрами.
«Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта», — прокомментировала Каллас.
Проект посвящен обеспечению Киева военной поддержкой от Европы на 2025 год, включая оружие, боеприпасы, системы противовоздушной обороны, а также расширенную программу по подготовке ВСУ в Европе.

Сумма пакета помощи может составить до десяти миллиардов евро.

Накануне стало известно, что главы государств Евросоюза созовут экстренный саммит по украинскому конфликту.

Читайте также:

«Здоровье опаснее болезни?»: в МИД отреагировали на слова премьера Дании о мире на Украине

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь

В Госдуме раскрыли истинные причины СВО
#мир
#украина
#евросоюз
#ес
#война
#сво
#конфликт
#новости
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Здоровье опаснее болезни?»: в МИД отреагировали на слова премьера Дании о мире на Украине
Захарова отреагировала на слова Фредериксен о мире на Украине вопросом
24 февраля 2025, 16:09

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российский дипломат Мария Захарова отреагировала на слова премьера Дании Метте Фредериксен об опасности мира на Украине вопросом. Официальный представитель МИД РФ опубликовала его в личном Telegram-канале.
«А здоровье опаснее болезни? Хотелось бы уточнить у Копенгагена», — написала Захарова.
Перед этим Метте Фредериксен заявляла, что «мир на Украине будет опаснее войны».

Страны коллективного Запада стали поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Союзники киевского режима поставляют боевикам ВСУ вооружения, а также предоставляют финансовые транши.

Российская сторона заявляла, что поставки в ВСУ и прочая помощь только затягивают конфликт.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области.

Читайте также:

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь

Стало известно, кого Трамп обвинит в развязывании конфликта на Украине

Рада не одобрила продление полномочий Зеленского
#мир
#россия
#украина
#дания
#война
#сво
#конфликт
#мид рф
#мария захарова
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь
24 февраля 2025, 15:50

Фото: istockphoto/N-sky

Курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию. Об этом в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — пояснила она.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам жителей курского приграничья, украинские боевики не давали мирным уезжать, но предлагали вывезти их на Украину. Позже Москалькова заявляла, что в Россию вернули 46 человек, вывезенных таким способом.

Ранее сообщалось, кого обвинят США в развязывании украинского конфликта.

Читайте также:

Рада не одобрила продление полномочий Зеленского

В Госдуме раскрыли истинные причины СВО

Раскрыта основная задача Макрона в рамках поддержки Украины
#мир
#россия
#украина
#белоруссия
#война
#сво
#конфликт
#эвакуация
#жители
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате