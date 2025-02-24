Сделал пародию на SHAMAN, тайно женился и вызвал ненависть властей: Александру Гудкову 42 года, как сейчас живет артист

Александр Гудков (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Александр Владимирович Гудков — известный юморист, телеведущий и видеоблогер. Он прославился как сценарист популярного шоу «Вечерний Ургант», а также благодаря участию в Comedy Woman и команде КВН «Федор Двинятин». 24 февраля артисту исполняется 42 года. «Радио 1» расскажет о его биографии, творческом пути, личной жизни и громких скандалах.
Детские годы и образование
Будущий шоумен появился на свет 24 февраля 1983 года в подмосковном городе Ступино. Его родители трудились на местном металлургическом заводе. Отец Александра скончался сразу после выпускного сына. У него есть старшая сестра Наталья, с которой он поддерживает теплые отношения.
В школе Гудков учился прилежно, активно участвовал в культурной жизни, пел в хоре и занимался на баяне.
«Меня, конечно, не особо били, но странный же человек, разговаривает необычно, и голос такой. Все хотелось обратить в шутку, и пару раз мне из-за этого ничего не было. "Ой, так это смешно, да что это за юродивый! Пусть поржет там, не трогайте его". Был слабый и худой, но всегда смешной», — рассказал Гудков в беседе со «СтарХитом».
Александр Гудков с сестрой (фото: Instagram* / @gudokgudok)
После девятого класса поступил в физико-математический лицей, успешное окончание которого открывало путь в Московский авиационный технологический институт (МАТИ). Именно здесь Александр начал играть в КВН, что стало его первым шагом в мир юмора. Вскоре его заметили участники студенческой команды «Ступинские перцы», в которой играла его сестра. Так начался его путь в Клубе веселых и находчивых.
В 2000 году он поступил в МАТИ на факультет материаловедения. Будучи студентом, подрабатывал охранником в магазине. Несмотря на успешное окончание вуза, работать по специальности он не стал.
Карьера в КВН
Даже во время учебы в институте Гудков продолжал играть в КВН. Он начинал в команде «Стихийное бедствие», затем присоединился к сборной «Ступино», выступавшей в Воронежской лиге.
В 2003 году Александр вместе с сестрой создал команду «Семейка-2», к которой позже присоединились Наталья Медведева и Марина Бочкарева. Коллектив получил новое название «Федор Двинятин» — оно появилось случайно во время выступления в Санкт-Петербурге и отсылало к знаменитому филологу.
В 2008 году команда дебютировала в Высшей лиге КВН и дошла до полуфинала. В следующем году они завоевали третье место в финале. Однако в 2010 году команда завершила официальные выступления.
Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)
От Comedy Woman до «Вечернего Урганта»
Телевизионная карьера Гудкова началась с работы сценаристом для шоу Made in Woman, впоследствии ставшего Comedy Woman. Сначала он выступал в проекте вместе с Натальей Медведевой, а затем стал его постоянным участником. Всего Александр появился более чем в 170 выпусках шоу, которое завершилось в 2020 году.
С апреля 2010-го по февраль 2011 года он вел программу «Смех в большом городе» на СТС. Также с 2010 года участвовал в Yesterday Live на «Первом канале», где в течение четырех сезонов вел модную рубрику.
В 2013 году Гудков стал соведущим «Вечернего Урганта». Позже он уступил свое место за тумбочкой Дмитрию Хрусталеву, но остался в проекте в роли сценариста и закадрового голоса.
Александр Гудков и Иван Ургант (фото: Instagram* / @gudokgudok)
Озвучка, кино и музыкальные проекты
Александр не раз озвучивал персонажей мультфильмов и сериалов, среди которых «Ральф», «Снежная королева-2», «Простоквашино» и «Волшебный парк Джун». Также он попробовал себя в кино, снявшись в фильмах «Похабовск. Обратная сторона Сибири» (2013) и «Демон революции» (2017).
Помимо юмора, Гудков активно работает над музыкальными проектами. Он написал сценарии и снялся в клипах «Цвет настроения синий» и «Ибица» Филиппа Киркорова, «Пьяная любовь» и «Про белые розы» Димы Билана.
Кроме того, он работал над клипами группы Cream Soda и принял участие в видео для «Руки вверх!».
Личная жизнь Гудкова
Весной 2020 года в беседе с Ксенией Собчак Александр Гудков сообщил, что готовится к свадьбе. Он отметил, что планирует скромное торжество. В сентябре того же года на его безымянном пальце заметили кольцо. Однако только через два года он официально подтвердил, что женат на девушке по имени Саша.
«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская
Гудков также признавался, что морально готов к отцовству.
«Для меня быть без кого-то — это пустая трата времени. Ну правда, эта тема — супер. А день свадьбы — вообще один из лучших моих дней. И вообще я теперь подуспокоился. Понял все», — рассказал артист.
Скандалы и общественный резонанс
После начала СВО комик опубликовал в соцсетях черное изображение, сопровождая его заявлением, в котором выразил несогласие с действиями российских властей. Он отметил: «Мне стыдно, что я родился 24 февраля».
Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)
Летом 2024 года стало известно, что показ шоу «Подземелья Чикен Карри» Александра Гудкова в российских кинотеатрах был отменен. По словам артиста, причиной могли стать ложные обвинения, в том числе в экстремизме.
«Отменили по разным причинам. Вследствие звонков, угроз в адрес кинотеатров, писем, которые поступали в течение этих трех-четырех дней. Кинотеатры приняли решение не показывать наш выпуск», — прокомментировал комик.
Пародия на SHAMAN
В 2022 году на YouTube-канале Гудкова вышел клип «Я узкий» — сатирическая версия хита SHAMAN «Я русский». В ролике Гудков, подражая оригинальному исполнителю, появляется в белой рубашке на фоне открытого пространства, а вместо строчки «Я русский — всему миру назло» исполняет «Я узкий — всем широким назло».
Пародия вызвала негативную реакцию среди представителей власти, в частности, в Госдуме и комитете по культуре.
Впоследствии в СМИ появились сообщения о возможном уголовном преследовании Гудкова. Председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков направил в Следственный комитет официальный запрос с требованием возбудить дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). В случае признания вины артисту грозило бы от двух до пяти лет лишения свободы.
В январе 2024 года появились сведения о возможном включении Гудкова в реестр иностранных агентов. По данным ряда изданий, соответствующую инициативу в СК и Минюст направили представители общественной организации «Молодой десант».
Александр Гудков (фото: Instagram* / @gudokgudok)
Кампания против Гудкова в России
Актриса Яна Поплавская публично заявила, что считает справедливой отмену выступлений комика в Череповце, Тольятти и Мытищах. Она выразила благодарность гражданам, выступившим против Гудкова, и подчеркнула, что патриотически настроенные россияне не приемлют предательства и лицемерия. По ее словам, среди обвинений в адрес юмориста фигурировали предположения о его финансовой поддержке ВСУ.
«Причиной отмены выступлений Гудкова называются "многочисленные жалобы людей", которые "обвиняют Гудкова в спонсировании ВСУ". Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным, кто проявил жесткость, кто отстоял нашу позицию! Позицию патриотов и честных людей, ненавидящих подлость и узкость, предательство и лицемерие», — написала Поплавская.
Читайте также:
«Все в порядке»: Пинчук успокаивает фанатов и делится планами полететь на Мальдивы на фоне драмы переписок с «изменой» Чобаняна
Непростая судьба гения сцены Олега Янковского: романы с актрисами, аборт Прокловой и внебрачный сын от Войновской
«Как можно влюбиться в такого волосатого и безногого»: любимые мужчины звезды фильма «Алые паруса» Анастасии Вертинской
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова