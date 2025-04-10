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«Кому нужен этот предатель?»: Семина призвала запретить Урганту въезд в Россию

Тамара Семина призвала запретить Ивану Урганту въезд в Россию
Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала запретить телеведущему Ивану Урганту въезд в Россию. Слова звезды приводит «Абзац».
Накануне стало известно, что Минюст проверяет основания для призвания Ивана Урганта иноагентом.

Звезда фильма «Вечный зов» считает, что это слишком мягкое наказание для шоумена.

«Зачем до сих пор продвигают этого недостойного человека? Кому он нужен, этот предатель? Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию. Ужас один! Родина ему и таким же, как он, давала дворцы, открывала все двери. Почему он давно не уехал? Потому что отоваривался!», – заявила Семина.
Иван Ургант пропал с телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его популярное шоу «Вечерний Ургант». Позднее гендиректор телеканала Константин Эрнст поддержал идею о его возвращении в эфир. Однако с тех пор официальное заявление по этому вопросу так и не было озвучено.

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*запрещён в РФ
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Девушка Павла Дурова раскрыла свой рост и вес
10 апреля 2025, 19:24

Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)

Возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова раскрыла свой рост и вес. Соответствующий пост она опубликовала в личном блоге.
24-летняя Юлия Вавилова представила фотографию, на которой позирует в чёрном кроп-тоне и брюках с заниженной талией, демонстрируя обнажённый живот.

Избранница бизнесмена ответила на вопрос одного из подписчиков о характеристиках её тела. Девушка ответила, что при росте 167 сантиметров весит 52 килограмма.

Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)

Ранее в Сети ходили слухи о беременности Вавиловой, которая в прошлом году на 10-м месяце потеряла ребёнка. Девушка сообщила, что это произошло на фоне переживаний из-за ареста Дурова.

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*запрещён в РФ
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#предприниматель
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«Трезвым не был нужен»: Нарколог назвал роковую ошибку в судьбе Паши Техника
Нарколог Казанцев: Паше Технику говорили, что трезвым он никому не нужен
10 апреля 2025, 18:35

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Умершему рэперу Паше Технику (Павел Ивлев) нельзя было шутить о смерти, устраивая из этого шоу. Свое мнение на этот счет выразил протоиерей Константин Харитонов.
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» заявил, что у Паши Техника никогда не было установки на трезвость, и это сыграло роковую роль в его судьбе.

«У него, к сожалению, была установка отключить свои мозги, уйти от этой реальности, потому что в трезвости он был в депрессии. А общество его поощряло. Ему говорили, что он трезвый никому не нужен. И в конце его слабоумие нарастало, он даже не мог ответить на вопрос, сфокусироваться», — сказал нарколог.

По словам специалиста, окружение тоже сыграло важную роль в зависимости рэпера.

«Он лишний раз всем доказывал, что можно употреблять и оставаться живым. И многих знакомых, часть молодежи он вовлек в это. Он в конце уже два слова связать не мог, было ощущение, что у него во рут постоянно был огурец. Постоянно полуприкрытые глаза, расфокусированный взгляд. Он то где-то валялся, то кто-то у него куртку отобрал, то кто-то его побил. И друзей у него толком не было», — отметил Казанцев.

Он добавил, что трезвость у Техника была только во время лишения свободны.

«Тогда он был в вынужденной трезвости. А потом снова миксовал алкоголь и наркотики. Это все его и погубило», — завершил врач.

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#психиатр
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Внучка Ельцина опубликовала совместные фото с возлюбленным Глебом Березовским
10 апреля 2025, 18:26

Мария Юмашева (Фото: Instagram* @yumashkaa)

Внучка первого российского президента Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в соцсети новые фотографии со своим парнем Глебом Березовским.
На одном фото мужчина обнимает Марию на фоне моря, а на другом — влюбленные позируют на живописном фоне.
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)
Мария Юмашева и Глеб Березовский (Фото: Instagram* @yumashkaa)

На сегодняшний день Юмашева проживает и учится за границей. Раньше она встречалась с футболистом Федором Смоловым. В 2023 году стало известно о её отношениях с сыном олигарха Бориса Березовского, Глебом.

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*Запрещён в РФ
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Нарколог раскрыл, что убило Пашу Техника на самом деле
Нарколог Казанцев: Пашу Техника могла бы спасти правильно оказанная помощь
10 апреля 2025, 18:24

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая дала интервью Ксенией Собчак для шоу на ее YouTube-канале. Она рассказала, что рэпер мечтал умереть от наркотиков. Она призналась, что Паша часто думал о смерти.
«Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину". То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"», — рассказала Карицкая.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что с Пашей Техником произошла банальная для всех зависимых ситуация.

«У него произошла аспирация с рвотными массами. То есть состояние наркотического опьянения, и он, грубо говоря, подавился своими собственными рвотными массами. Они попали у него в бронхолегочный путь. А это ведь инородные тела, оттуда все и началось», — сказал эксперт.

По его словам, рэпера могла бы спасти вовремя оказанная медицинская помощь.

«Возможно, смертельным исходом это и не закончилось бы. Но он лежал без белкового питания, а когда человек в коме, его подкармливают. И сама клиника не была рассчитана по оказание таких услуг. Его не переводили слишком длительное время», — отметил специалист.

Он добавил, что накопительный эффект болезней из-за наркозависимости у Техника, безусловно, был.

«Конечно, это все накапливалось. Рехаб он до конца не проходил. 9 месяцев — это ни о чем. К тому же рехабы должны быть с большим именем, опытом. А он лечился либо ради рекламы, либо по бартеру», — прокомментировал Казанцев.

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#наркотики
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Лука Сафронов назвал двух девушек, которые были с Пашей Техником в последние минуты его жизни
Лука Сафронов рассказал о дружбе с Пашей Техником и последней встрече с ним
10 апреля 2025, 18:21

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Лука Сафронов рассказал, что с Пашей Техником его связывала любовь к искусству и эпатажу. Пианист раскрыл подробности последней встречи с рэпером.
Певец скончался в Таиланде от септического шока. Рядом с ним до последнего находился Лука. Сын народного художника России Никаса Сафронова заявил, что никогда не видел друга в изменённом состоянии.

«Мне очень сильно повезло, наверное. Я его не видел и не знал про него каких-то ужасных вещей. Я с ним дружил всё это время, знал его как человека интеллигентного, скромного и воспитанного. Может быть, он со мной был таким. Его семья тоже таким видела, вы будете удивлены. Его тоже знали и таким. Такое количество людей его любило, потому что чувствовали и видели в нём его добрую душу, его доброту», – рассказал Сафронов в беседе с VOICE.
Сын художника также отметил, что их дружба с Пашей продолжалась несколько лет. Их связывала любовь к искусству. Техник, по словам Сафронова, хотел просвещать свою аудиторию и показывать, что жизнь бывает яркой и насыщенной без веществ и алкоголя. Красок в жизнь добавляет искусство. Сам рэпер очень любил слушать музыку Рахманинова, которую исполнял Лука на рояле.

Также Сафронов добавил, что их с Техником сближала любовь к эпатажу и юмору. Они оба любили шутить и смешить публику и никогда не стеснялись шутить над собой.

В заключение пианист отметил, что рядом с рэпером в тяжёлое время остались только три человека: он, бывшая жена Паши Ева Карицкая и её подруга Марина. Больше рядом с исполнителем Сафронов никого не видел.

А последняя встреча Паши Техника и Луки Сафронова состоялась 20 апреля на Пхукете. Тогда рэпер был ещё «в добром здравии».

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