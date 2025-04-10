«Кому нужен этот предатель?»: Семина призвала запретить Урганту въезд в Россию

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала запретить телеведущему Ивану Урганту въезд в Россию. Слова звезды приводит «Абзац».
Накануне стало известно, что Минюст проверяет основания для призвания Ивана Урганта иноагентом.
Звезда фильма «Вечный зов» считает, что это слишком мягкое наказание для шоумена.
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*запрещён в РФ
Звезда фильма «Вечный зов» считает, что это слишком мягкое наказание для шоумена.
«Зачем до сих пор продвигают этого недостойного человека? Кому он нужен, этот предатель? Надо его не просто признать иноагентом, а запретить въезд в Россию. Ужас один! Родина ему и таким же, как он, давала дворцы, открывала все двери. Почему он давно не уехал? Потому что отоваривался!», – заявила Семина.Иван Ургант пропал с телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его популярное шоу «Вечерний Ургант». Позднее гендиректор телеканала Константин Эрнст поддержал идею о его возвращении в эфир. Однако с тех пор официальное заявление по этому вопросу так и не было озвучено.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова