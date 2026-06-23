Александра Митрошина вышла на связь после оглашения приговора суда

23 июня 2026, 13:17

Митрошина сняла электронный браслет и объявила о начале новой жизни

Александра Митрошина (Фото: Инстаграм* @alexandramitroshina)

Блогер Александра Митрошина впервые за полтора года домашнего ареста опубликовала пост в личном блоге. Она продемонстрировала, что с неё сняли электронный браслет.





Вдали опубликованных снимков виднелись цветы, которые Митрошиной подарили близкие, друзья и подписчики. Вскоре Александра разместила ещё одно фото, где показала, что электронного устройства на ноге уже нет. В комментариях её начали поздравлять поклонники и знакомые.





«Это моя первая сториз после полутора лет домашнего ареста, мне нельзя было пользоваться интернетом. Мы сейчас выезжаем снимать мой браслет, узнавать правила условно-досрочного освобождения и я начинаю вести блог. Я очень соскучилась по вам, я очень ждала этого момента», — добавила блогерша.