Роза Сябитова объяснила, почему не реагирует на критику своей внешности

23 июня 2026, 12:26

Роза Сябитова призналась, что спокойно относится к возрастным изменениям

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Роза Сябитова рассказала, что давно перестала обращать внимание на негативные комментарии о своей внешности. Об этом сообщает «Леди Mail».