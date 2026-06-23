Роза Сябитова объяснила, почему не реагирует на критику своей внешности
Роза Сябитова рассказала, что давно перестала обращать внимание на негативные комментарии о своей внешности. Об этом сообщает «Леди Mail».
По словам телеведущей, мнение хейтеров её совершенно не задевает, поскольку она трезво оценивает себя и не пытается соответствовать чужим ожиданиям. Звезда программы «Давай поженимся» отметила, что принимает свой возраст и не видит смысла переживать из-за естественных изменений внешности. Сябитова уверена, что не обязана выглядеть так же, как в молодости, и считает подобные требования несправедливыми.
Телеведущая подчеркнула, что её внешность нравится ей самой, а также самым близким людям — детям и внукам. Именно их мнение для неё действительно важно. Тем, кому её внешний вид не по душе, Роза посоветовала просто не следить за её жизнью и не смотреть её фотографии.
Кроме того, Сябитова призналась, что не стремится постоянно пользоваться косметикой вне съёмочной площадки. По её словам, профессиональный макияж необходим для работы на телевидении, а в обычной жизни ей гораздо комфортнее оставаться собой и не тратить силы на попытки соответствовать навязанным стандартам красоты.
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