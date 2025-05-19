Александра Стриженова рассекретила имя новорожденной дочери

Александра Стриженова с мужем Павлом (фото: Instagram* @mommy_me_ya)
Внучка народного артиста СССР Олега Стриженова 5 мая родила седьмого ребенка, девочку. Александра заявила, что назвала малышку на букву «В», однако только теперь рассекретила ее имя.
В своем блоге Стриженова опубликовала ролик, в котором муж звезды соцсетей принес розовые воздушные шары с женскими именами на букву «В» и по очереди перерезал ленточки. Шары с неверными именами улетали вверх.
Последний шар супруги развернули стороной с надписью к камере и наконец-то рассекретили то самое имя — Варвара.
О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года.
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Последний шар супруги развернули стороной с надписью к камере и наконец-то рассекретили то самое имя — Варвара.
«Мы знакомим вас с именем нашей принцессы. Спасибо мужу за дочку», — подписала видео Александра.
О беременности звёздная наследница сообщила в октябре. Сейчас Стриженова счастлива в браке с мужчиной по имени Павел, за которого вышла замуж летом 2023 года.
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