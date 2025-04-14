«Первый ребенок удался»: Екатерина Стриженова поздравила с днем рождения живущую в США дочь

Екатерина Стриженова с дочерью Анастасией (Фото: Телеграм @strizhenovaekaterina)
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова тепло поздравила с днем рождения старшую дочь Анастасию, живущую в США. Она опубликовала совместное фото с именинницей в социальной сети.
«Спустя годы могу точно сказать — первый наш ребенок, появившийся на свет через три недели после моего 20-летия, удался!» — поделилась Стриженова с подписчиками.Телеведущая не скрывает, что восхищается дочерью, ее успехам на работе, тем, как она содержит дом и участвует в воспитании троих детей. Она считает, что залог успеха Насти — в советском воспитании с упором на творчество и труд, хорошей генетике, отличном образовании и большой любви.
Анастасия Стриженова вышла замуж на Петра Грищенко в 2013 году. Пара переехала в Нью-Йорк, их первенец появился на свет весной 2018 года, а в августе 2023 года родились еще два сына.
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Александр Бойцов