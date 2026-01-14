«Могу налысо побриться»: Бузова высказалась о постельных сценах и радикальных изменениях

14 января 2026, 15:27

Ольга Бузова поделилась, как относится к экспериментам с внешностью на съемках

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова откровенно рассказала, что не боится откровенных сцен в кино и готова на эксперименты с внешностью ради художественного эффекта.





В интервью kp.ru звезда подчеркнула, что ценит возможность работать в кино и относится к каждой сцене с трепетом.





«Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова», — отметила Бузова.