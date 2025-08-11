Александра Трусова и Макар Игнатов сообщили, как назвали сына

11 августа 2025, 22:58

Александра Трусова и Макар Игнатов назвали сына Михаилом

Александра Трусова и Макар Игнатов с сыном Михаилом (Фото: Instagram* / @avtrusovaa)

Александра Трусова и Макар Игнатов впервые поделились именем своего новорождённого сына.





Пара показала воздушный шар с надписью, где были указаны все подробности. Мальчика назвали Михаилом. Он появился на свет 6 августа 2025 года с весом 3 килограмма 450 граммов и ростом 52 сантиметра.



Ранее Макар в своём Telegram-канале уже делился снимками с малышом и признался, что до сих пор не до конца осознал перемены в жизни.





«Скажу честно, подготовиться к этому событию невозможно. Прошло уже три дня, но мне до сих пор кажется, что я сплю. Сижу с сыном на руках, смотрю на него, а он настоящий…» — рассказал спортсмен.