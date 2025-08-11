«Я согласна!»: Криштиану Роналду впервые женится в 40 лет

11 августа 2025, 21:01

Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес после 9 лет совместной жизни

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес (Фото: Instagram* @cristiano)

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии, решил связать себя узами брака со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. 31-летняя Джорджина поделилась радостной новостью в своём блоге.





40-летний спортсмен преподнёс своей избраннице помолвочное кольцо с роскошным бриллиантом.

«Я согласна. В этой и во всех своих жизнях», — подписала Родригес свой пост, сопроводив его фотографией кольца на безымянном пальце.