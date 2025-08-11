«Я согласна!»: Криштиану Роналду впервые женится в 40 лет
Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес после 9 лет совместной жизни
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср» и сборную Португалии, решил связать себя узами брака со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. 31-летняя Джорджина поделилась радостной новостью в своём блоге.
40-летний спортсмен преподнёс своей избраннице помолвочное кольцо с роскошным бриллиантом.
«Я согласна. В этой и во всех своих жизнях», — подписала Родригес свой пост, сопроводив его фотографией кольца на безымянном пальце.Следует напомнить, что пара состоит в отношениях с 2016 года и стала родителями пятерых детей. У Роналду есть 15-летний сын Криштиану-младший, чья мать неизвестна, а также близнецы Ева и Матео, рождённые от суррогатной матери в 2017 году. Джорджина родила футболисту двух дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Известно, что до отношений с Родригес Роналду несколько лет встречался с российской моделью Ириной Шейк.
