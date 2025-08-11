Тимоти Шаламе подогрел слухи о разрыве с Кайли Дженнер
Кайли Дженнер накануне отпраздновала своё 28-летие, получив поздравления от семьи и друзей.
Однако её возлюбленный Тимоти Шаламе никак не отметил этот день публично. Вместо совместного фото или поздравительного поста он разместил кадр из легендарного боя Мохаммеда Али, на котором боксёр нокаутирует соперника, сопроводив его фразой: «Мечтай о большем».
Публикация тут же вызвала бурное обсуждение в сети. Одни предположили, что это намёк на будущий фильм Шаламе «Марти Суприм», а другие сочли пост странным и неуместным, учитывая, что он появился в день рождения Кайли. Этот жест вновь запустил разговоры о возможном расставании пары.
Отношения актёра и звезды реалити всегда оставались непубличными: за два года совместной жизни они почти не делились фотографиями или личными моментами. Лишь недавно Кайли подписалась на Тимоти в соцсетях, что на время успокоило поклонников, внимательно следящих за каждым их шагом.
