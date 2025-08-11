Тимоти Шаламе подогрел слухи о разрыве с Кайли Дженнер

11 августа 2025, 22:33

Публикация Шаламе в день рождения Кайли вызвала обсуждения и домыслы

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер накануне отпраздновала своё 28-летие, получив поздравления от семьи и друзей.