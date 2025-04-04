Александра Трусова и Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)
Александра Трусова и Макар Игнатов ждут сына. Сегодня, 4 апреля, на гендер-пати влюбленные узнали пол будущего малыша, кадры публикует «Стархит» в Telegram-канале.
Надпись «У вас будет сын!» появилась на главном экране кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве. Будущие родители получают поздравления от семьи и друзей.
Напомним, фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого — 17 июня. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсмены сообщили, что ждут первенца.
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Екатерина Коршунова