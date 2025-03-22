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Фигуристка Саша Трусова больше не скрывает беременность

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Саша Трусова больше не скрывает беременность. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым исполнила романтичный номер об истории их любви.
20-летняя фигуристка долгое время скрывала своё положение и игнорировала все слухи. Сегодня она всё же раскрыла, что ждёт первенца.

На выступлении, которое транслировал Первый канал, Трусова сначала была в пиджаке, однако под конец сняла его и осталась в белом платье, подчёркнувшем её округлившийся живот. А Игнатов надел белую рубашку и светлые джинсы.

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого – 17 июня.

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Отец Яниса Тиммы об Анне Седоковой: «Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили её до конца или нет»
Отец Тиммы заявил, что Седоковой нужно взять справку из психиатрической больницы
22 марта 2025, 19:06

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Отец баскетболиста Яниса Тиммы продолжает конфликтовать с бывшей супругой сына. Райтис Тимма убеждён, что певица Анна Седокова не любила спортсмена, который добровольно ушёл из жизни в декабре прошлого года.
Мужчина отметил, что Седокова наняла семь адвокатов, после чего задался вопросом, зачем столько защиты человеку, который утверждает, что ни в чём не виновен.

Также Райтис отметил, что Янис никогда не был в депрессии и не употреблял запрещённые вещества. Однако он очень сильно переживал за отношения с женой, которую сильно любил. По словам отца баскетболиста, Анна постоянно изменяла.

Подверг сомнению отец Тиммы и психологическое состояние певицы. Сразу после самоубийства бывшего мужа она попала в больницу с нервным срывом.

«Надо справку взять из психиатрической больницы, вылечили её до конца или нет», – заявил Райтис Тимма.
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Вечеринка с Фиксиками и куча подарков: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина отметила 2-летие дочки
Дочери звезды «Ворониных» Марии Ильюхиной исполнилось два года
22 марта 2025, 18:45

Мария Ильюхина (фото: Telegram @iliukhinaa)

Дочери актрисы Марии Ильюхиной на днях исполнилось два года. Звезда сериала «Воронины» устроила малышке вечеринку с персонажами её любимого мультфильма.
«Доченька, с днём рождения! Моей самой любимой малышке сегодня исполняется два годика. Ты моя душа, невероятно сильно тебя люблю! Пусть судьба дарит всё самое лучшее и чудесное, жизнь всегда наполнена счастьем, улыбками и весельем. Будь самой счастливой, красивой, умненькой и здоровой, моя принцесса!», – написала поздравление 21-летняя Ильюхина в соцсетях.
Дочь актрисы, которую тоже зовут Маша, получила большое количество подарков на день рождения. В их числе игрушечный пылесос, большие пазлы, детская качалка-лошадка, набор стоматолога, гоночный автотрек с машинками, детская железная дорога, несколько интерактивных игрушек-«развивашек» и многое другое.

Также именинницу ждала вечеринка. Место, где проходил праздник, было украшено шарами, а развлекал Машу и её маленьких гостей аниматор в костюме Фиксика, который устроил ребятам шоу мыльных пузырей. После Ильюхина вынесла большой торт, также украшенный героями мультика «Фиксики».
Алексей Шаров с дочерью Машей (фото: Telegram @iliukhinaa)

Актриса родила дочь в 2023 году от Алексея Шарова. Молодой человек не имеет отношения к шоу-бизнеса. Звезда популярного сериала долгое время скрывала возлюбленного и своё положение, а затем шокировала фанатов кардинальными изменениями в личной жизни.

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«Марусе позвонили, она ушла, а я читала её текст»: Миронова рассказала, что Голубкина узнала о смерти матери на сцене
Мария Миронова сообщила, что Мария Голубкина узнала о смерти мамы на сцене
22 марта 2025, 18:24

Мария Голубкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сегодня утром не стало народной артистки России Ларисы Голубкиной. У актрисы осталась дочь Мария.
Родственники артистки пока не комментировали её смерть. Хранит молчание и Мария Голубкина.

Однако своими чувствами о произошедшем поделилась сводная сестра актрисы Мария Миронова. Она рассказала, что о смерти матери Голубкина узнала прямо во время репетиции постановки, в которой играет вместе с ней. На этой же сцене в течение 60 лет играла и Людмила Ивановна.
Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)

«Сегодня, одному Богу ведомым стечением обстоятельств, мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской Армии, на прогоне перед нашей премьерой „Синей птицы“ – спектакля, который я задумывала как посвящение нашим родителям…», – поделилась Миронова.
Мария отметила, что её сводной сестре позвонили в момент, когда она читала главу «Прощание» под арию Баха. Актриса ушла, а когда вернулась, объявила о смерти мамы.

Дочь Ларисы Голубкиной, Мария Голубкина, родилась вне брака. После актриса вышла замуж за Андрея Миронова, который удочерил девочку.

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«Сегодня я родила!»: исполнительница хита «Russian Girl» Женя Любич стала многодетной мамой
Певица Женя Любич стала мамой в третий раз
22 марта 2025, 16:39

Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)

Женя Любич сегодня сообщила, что её семья официально стала многодетной. Певица опубликовала беременные фотографии.
В субботу, 22 марта, исполнительница хита «Russian Girl» празднует 41-летие. В связи с праздником артистка поделилась с фанатами радостной новостью. Прямо со сцены Любич сообщила, что родила третьего ребёнка.

«А вы догадывались о том, что последние 9 месяцев я находилась в ожидании чуда? Сегодня это чудо произошло! Как думаете, кто пришёл в нашу семью – мальчик, или девочка? Я сама до последнего не знала ответ, но я его чувствовала, и интуиция меня не подвела...», – заявила Женя.
Все девять месяцев певица тщательно скрывала положение. При этом она продолжала выступать.

Также Любич рассказала, что третья беременность стала сюрпризом и для неё, и для её мужа. Тем не менее, супруги обрадовались. Женя убеждена, что, несмотря на высокую загруженность на работе, они с мужем справятся с воспитанием малыша. К слову, пол ребёнка певица пока решила оставить в тайне.

«Приход в нашу жизнь третьего малыша – это в первую очередь про любовь для нас обоих! Признаться, по правде с каждым новым ребёнком мы становимся всё больше и больше одной командой, мы становимся более зрелыми и сплоченными! И это счастье, когда дети объединяют!», – поделилась певица в беседе с изданием StarHit.
Женя Любич замужем за исполнительным директором концертной компании «Артлайф» Дмитрием Кончаковским. В браке также родились сын и дочь – Александру сейчас три года, а Анне – семь лет.

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Обеспечивал бывших жен и уехал жить к дочери: что Федор Бондарчук оставит Паулине Андреевой после развода
22 марта 2025, 16:31

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Накануне 36-летняя актриса Паулина Андреева и 57-летний режиссер Федор Бондарчук объявили о расставании. В своем сообщении они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется. История любви и разлуки Бондарчука и Андреевой — в материале «Радио 1».

Развод с первой женой и знакомство с Паулиной

О разводе с режиссером после 25 лет брака также официально через соцсети объявила его первая супруга Светлана весной 2016 года. Тогда пара давно не жила вместе, но Федор собирался в июне в Сочи на «Кинотавр» с новой возлюбленной — Паулиной. Поэтому нужно было рассказать публике о разрыве. Актрису Паулину Андрееву тут же назвали «разлучницей».

«Мы расстались со Светланой не за месяц до начала моего нового романа, а за несколько лет. Развод не оформляли, но вместе уже не были долгое время. Никто меня из семьи не уводил. Со Светланой мы остались в хороших отношениях. Я считаю, что это правильно, когда люди не лгут себе и друг другу, а говорят прямо, что готовы к переменам», — выступил в защиту новой возлюбленной Бондарчук.

В то время актрису обсуждали долго и громко. Про Федора писали, что он сильно влюблен.

«Появление Паулины повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя», — отмечал режиссер.

Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)


Бондарчук рассказывал, что впервые увидел Паулину в спектакле «№13D», на премьеру новой версии которого его пригласил Игорь Верник.

«И там я заметил актрису Паулину Андрееву — она сильно выделялась. Актриса, за которой интересно наблюдать. Паулина на сцене сочетала в себе красоту, комедийность, и космическую скорость. Вообще на мой взгляд у нее редкая театральная фактура. А дальше был кинорынок в Сочи, где Саша Цекало представлял свой проект «Саранча». А это такой психологический триллер со множеством откровенных сцен, в котором главные роли играли Петр Федоров и Паулина Андреева. И эта смелая роль тоже выделила для меня Паулину. А потом Москва зашумела по поводу сериала «Метод». Я его, кажется, самым последним посмотрел. А потом мы познакомились», — поделился режиссер.

Три года до свадьбы Бондарчук и Андреева проводили все свободное время вместе, Федор похудел и стал чаще улыбаться.

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Первая супруга режиссера Светлана тогда побеседовала с журналистами и рассказала о причинах и последствиях расставания. Она после развода получила квартиру на Патриарших прудах в Ермолаевском переулке.

«Прожить 27 лет на Рублевке под защитой и прицелом мощнейшего клана Бондарчуков — и оказаться вдруг совершенно одной в трехстах квадратных метрах», — рассуждала Светлана.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Балет»)


Женщине пришлось неподалеку арендовать квартиру для нарядов — не помещались.

Бывшая жена Федора призналась, что последние несколько лет они сталкивались с трудностями в отношениях. Потом их настиг кризис, из которого они не смогли выбраться.

«Наверное, мне страшнее, чем Федору. Но мы приняли это решение. Это был единственный способ сохранить себя и нас», — объясняла она.

В то время принять сложное решение невольно помог их сын Сергей.

«Вы должны разобраться. Либо вместе, либо нет», — подчеркнул сын Бондарчука.

На супругов эти слова подействовали.

Через некоторое время Светлана встретила новую любовь. Она вышла замуж за бизнесмена, дизайнера Сергея Харченко в 2020 году. К слову, девичью фамилию Светлана Рудская никогда официально не меняла, но работает под фамилией Бондарчук. Два года назад у Светланы и Сергея появился сын Петр.

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Телки»)

Свадьба и слухи о разрыве

В 2019 году режиссер и актриса расписались в Москве на сцене домашнего театра Юсуповского дворца, а свадьбу провели в Санкт-Петербурге. На торжество приехало порядка 200 гостей. Регистрировал брак Константин Хабенский. Первый танец Бондарчук и Андреева исполнили под композицию «Хлопья летят наверх» FEDUKа. А свадьбу своих друзей вел звездный тамада Игорь Верник.

Следующее знаковое событие в их семейной жизни — появление сына Ивана Бондарчука 2 марта 2021 года.

До 2023 года все говорили, что пара счастлива. Отмечали, что режиссер помолодел (даже внешне) от позитивных перемен в жизни.

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Филатов»)


С 2024 года слухи о разрыве супругов стали появляться все чаще, официально Бондарчук и Андреева не комментировали личную жизнь. Полгода назад судачили, что причиной расставания по женской инициативе стали: то «творческие разногласия», то «общественно-политические».

Что произошло на самом деле — неизвестно. Говорили, что они оказались разными людьми: актриса любит писать сценарии в уединении, домоседка, ей хватает семьи. Ее муж обожает гостей, общение.

Сплетничают, что Бондарчук пока одинок — он ни с кем не встречался после разрыва с Андреевой. Но все уверены, что Федор долго в холостяках ходить не станет. Практически год ему приписывали романы с красотками, дошло дело до экс-подруги и матери ребенка Павла Табакова актрисы Софьи Синицыной. Но все это были домыслы.

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Имущество Федора Бондарчука

Светское общество полагает, что Федор Бондарчук будет полностью обеспечивать и сына, и вторую экс-супругу. И с работой поддержит. За годы союза с режиссером Андреева продвинулась в карьерном плане — сейчас она не только актриса, но и успешный сценарист.

Светлана Бондарчук (Фото: Инстаграм* @a030aa)


Судачат, что сейчас Федор находится в своем подмосковном доме. Там же живет и его дочь от первого брака, за которой необходим медицинский уход — у 25-летней Варвары с рождения проблемы со здоровьем.

Еще от первого брака у Бондарчука есть взрослый сын — 33-летний Сергей разведен, воспитывает двух дочерей. Режиссер обеспечил его отдельным жильем. После развода по соглашению экс-супруга Светлана получила из совместно нажитого помимо квартиры в центре столицы еще и денежные отчисления. Однако они перечислялись не ежемесячно, а после выхода каждого нового проекта.

Особняк, откуда ранее вывозила вещи Светлана, располагается в деревне Раздоры (Рублево-Успенское шоссе) — два этажа, участок больше 30 соток. Там долгие годы находилась дача легендарного Сергея Бондарчука, поэтому его сын Федор и приобрел в свое время рядом землю и отстроил свое жилище. Скорее всего, Андреева тоже вывезла свои вещи из того дома.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @_paulina_andreeva_)


Сплетничают, что Паулина с сыном живет и в московской квартире семьи, и в питерской. Несколько лет назад режиссер переезжал в Санкт-Петербург, где работал. Однако в 2024 году Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Еще в 2024 году Федор вернулся в столицу, а Паулина с сыном некоторое время жила в Санкт-Петербурге. К слову, квартиру в центре Москвы Бондарчук купил за год до заключения брака. Поговаривают, что Андрееву с сыном он без крыши над головой уж точно не оставит, а брачный договор они не заключали. Все продолжают дружить, общаться, воспитывать сына.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история», — написали Федор и Паулина в соцсетях.

Некоторые поклонники продолжает верить, что Бондарчук и Андреева помирятся.

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