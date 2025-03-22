Фигуристка Саша Трусова больше не скрывает беременность

Саша Трусова и Макар Игнатов (фото: Telegram @avtrusovaofficial)
Саша Трусова больше не скрывает беременность. На турнире по фигурному катанию «Русский вызов» спортсменка вместе с мужем Макаром Игнатовым исполнила романтичный номер об истории их любви.
20-летняя фигуристка долгое время скрывала своё положение и игнорировала все слухи. Сегодня она всё же раскрыла, что ждёт первенца.
На выступлении, которое транслировал Первый канал, Трусова сначала была в пиджаке, однако под конец сняла его и осталась в белом платье, подчёркнувшем её округлившийся живот. А Игнатов надел белую рубашку и светлые джинсы.
Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого – 17 июня.
Читайте также:
20-летняя фигуристка Александра Трусова показала свою фигуру на фоне слухов о беременности
Раскрыты планы фигуристки Трусовой на ближайший сезон
Жених секс-символ и конфуз Волочковой: что не так со свадьбой фигуристки Трусовой
На выступлении, которое транслировал Первый канал, Трусова сначала была в пиджаке, однако под конец сняла его и осталась в белом платье, подчёркнувшем её округлившийся живот. А Игнатов надел белую рубашку и светлые джинсы.
Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа прошлого года. Помолвка состоялась за два месяца до этого – 17 июня.
Читайте также:
20-летняя фигуристка Александра Трусова показала свою фигуру на фоне слухов о беременности
Раскрыты планы фигуристки Трусовой на ближайший сезон
Жених секс-символ и конфуз Волочковой: что не так со свадьбой фигуристки Трусовой
Анастасия Чинкова