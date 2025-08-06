Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями
Российская фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов впервые стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.
Их ребенок появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». Вечером в среду, 6 августа, в личном блоге Александры появилась короткая запись: «Родила!»
За несколько недель до родов молодые супруги приехали в больницу, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.
Стоит отметить, что беременность Трусовой с самого начала была в центре внимания. Информация о том, что олимпийская чемпионка ждёт ребёнка, стала известна в январе этого года. Тогда спортсменка внезапно перестала выполнять сложные элементы в своих выступлениях и пропустила несколько запланированных шоу.
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