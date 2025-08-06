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Александра Трусова и Макар Игнатов впервые стали родителями

Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Российская фигуристка Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов впервые стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.



Их ребенок появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». Вечером в среду, 6 августа, в личном блоге Александры появилась короткая запись: «Родила!»

За несколько недель до родов молодые супруги приехали в больницу, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

Стоит отметить, что беременность Трусовой с самого начала была в центре внимания. Информация о том, что олимпийская чемпионка ждёт ребёнка, стала известна в январе этого года. Тогда спортсменка внезапно перестала выполнять сложные элементы в своих выступлениях и пропустила несколько запланированных шоу.

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