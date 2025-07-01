Дочь Этери Тутберидзе показала точёную фигуру на яхте в Швейцарии
Диана Дэвис и Глеб Смолкин отдыхают в Швейцарии, совместные фото есть в соцсетях
Дочь тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Девис отдыхает в Швейцарии вместе с мужем и партнёром в танцах на льду Глебом Смолкиным. Девушка опубликовала фотографии с отдыха в личном блоге. Так, спортсменка продемонстрировала стройную фигуру ярко-красном бикини на яхте.
Известно, что пара остановились в курортном городе Лугано на берегу одноим`нного живописного озера.
Подписчики, комментируя снимки, не скупились на похвалы.
«Девушка в огне. Самая горячая пара в мире. Вы, ребята, идеально подходите друг другу», «Я даже рискую сказать, что звёзды взяли отпуск только для того, чтобы вы здесь сияли ярче!» — написали в комментариях.С Глебом Смолкиным, сыном актёра Бориса Смолкина, Диана Дэвис катается с 2018 года. Пара выигрывала российские и международные соревнования, проводимые для юниоров.
В сезоне 2021—2022 фигуристы перешли во взрослое катание. Диана и Глеб выиграли серебро на чемпионате России. Но на чемпионате Европы они заняли только седьмую строчку, на Олимпиаде стали 14-ми.
В марте 2022 года Диана и Глеб поженились. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе.
Летом 2023-го года Дэвис и Смолкин объявили о переходе под флаг Грузии. В прошлом году пара ушла из группы Алексея Килякова и теперь тренируется в школе фигурного катания Ice Academy of Montreal.
*запрещён в РФ.