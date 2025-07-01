Дочь Этери Тутберидзе показала точёную фигуру на яхте в Швейцарии

01 июля 2025, 15:43

Диана Дэвис и Глеб Смолкин отдыхают в Швейцарии, совместные фото есть в соцсетях

Диана Дэвис (Фото: Instagram*, @di_devis)

Дочь тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Девис отдыхает в Швейцарии вместе с мужем и партнёром в танцах на льду Глебом Смолкиным. Девушка опубликовала фотографии с отдыха в личном блоге. Так, спортсменка продемонстрировала стройную фигуру ярко-красном бикини на яхте.





Известно, что пара остановились в курортном городе Лугано на берегу одноим`нного живописного озера.

Подписчики, комментируя снимки, не скупились на похвалы.

«Девушка в огне. Самая горячая пара в мире. Вы, ребята, идеально подходите друг другу», «Я даже рискую сказать, что звёзды взяли отпуск только для того, чтобы вы здесь сияли ярче!» — написали в комментариях.