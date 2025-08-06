«Мы в роддоме. Пожелайте нам удачи»: беременная Александра Трусова с мужем приехали в столичную больницу

06 августа 2025, 15:24

Беременная Александра Трусова с мужем приехали в роддом

Макар Игнатов и Александра Трусова (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

21-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила, что отправилась в роддом с мужем. Спортсменка объявила о скорых родах на своей страничке в соцсети.





В своем блоге Трусова опубликовала юмористический ролик. На нем Александра с мужем Макаром Игнатовым танцуют под песню, во время которой звучат слова: «На вечеринку».



По словам фигуристки, если подписчики увидели эту публикацию, значит, она находится в роддоме.





«Если вы видите это видео — мы в роддоме. Пожелайте нам удачи», — подписала видео звезда.