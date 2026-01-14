Александра Трусова призналась, что запрещает мужу кататься с другими фигуристками

14 января 2026, 19:30

Трусова рассказала, что спрашивала у мужа разрешения на участие в шоу

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* / @avtrusova)

Александра Трусова откровенно рассказала о ревности в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом сообщает StarHit.





По словам спортсменки, она настолько ревнива, что не разрешает мужу выходить на лёд в паре с другими фигуристками.



Именно поэтому, когда Саше поступило предложение об участии в проекте «Ледниковый период», она решила сначала обсудить это с супругом и получить его согласие. Как оказалось, поводов для переживаний не было.





«Cогласился. Он не ревнивый», — коротко прокомментировала Трусова.