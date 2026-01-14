Александра Трусова призналась, что запрещает мужу кататься с другими фигуристками
Трусова рассказала, что спрашивала у мужа разрешения на участие в шоу
Александра Трусова откровенно рассказала о ревности в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом сообщает StarHit.
По словам спортсменки, она настолько ревнива, что не разрешает мужу выходить на лёд в паре с другими фигуристками.
Именно поэтому, когда Саше поступило предложение об участии в проекте «Ледниковый период», она решила сначала обсудить это с супругом и получить его согласие. Как оказалось, поводов для переживаний не было.
«Cогласился. Он не ревнивый», — коротко прокомментировала Трусова.Поклонники отметили, что в их паре роли распределились довольно забавно: Саша — собственница, а Макар относится ко всему спокойно и с доверием.