Александра Трусова призналась, что запрещает мужу кататься с другими фигуристками

Трусова рассказала, что спрашивала у мужа разрешения на участие в шоу
Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* / @avtrusova)

Александра Трусова откровенно рассказала о ревности в браке с фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом сообщает StarHit.



По словам спортсменки, она настолько ревнива, что не разрешает мужу выходить на лёд в паре с другими фигуристками.

Именно поэтому, когда Саше поступило предложение об участии в проекте «Ледниковый период», она решила сначала обсудить это с супругом и получить его согласие. Как оказалось, поводов для переживаний не было.

«Cогласился. Он не ревнивый», — коротко прокомментировала Трусова.
Поклонники отметили, что в их паре роли распределились довольно забавно: Саша — собственница, а Макар относится ко всему спокойно и с доверием.
