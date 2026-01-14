«Снял втихаря»: Анфиса Чехова раскрыла детали съёмок жениха в постельной сцене
Анфиса Чехова рассказала, что не знала о съёмках жениха в постельной сцене
Телеведущая Анфиса Чехова посетила московскую премьеру фильма «Завербованный». В беседе с ТВ Mail она отметила, что изнально не знала о съёмках своего возлюбленного, Александра Златопольского, в постельной сцене.
Чехова уточнила, что познакомилась с Златопольским уже после начала съёмок картины. Первое время Александр редко звонил ей из-за большой загруженности на проекте.
«Постельную сцену он снимал, когда мы уже были вместе. Втихаря ушёл на работу и только потом признался…», — сказала Анфиса.При этом, актёр не только сыграл одну из главных ролей в фильме, но и выступил его продюсером. На премьере его уже торжественно сопровождала Чехова.
Ранее Златопольский рассказывал о своих отношениях 13-летним сыном телеведущей. Александр назвал его отличным парнем и отметил, что они хорошо ладят.