«Снял втихаря»: Анфиса Чехова раскрыла детали съёмок жениха в постельной сцене

14 января 2026, 18:57

Анфиса Чехова рассказала, что не знала о съёмках жениха в постельной сцене

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова посетила московскую премьеру фильма «Завербованный». В беседе с ТВ Mail она отметила, что изнально не знала о съёмках своего возлюбленного, Александра Златопольского, в постельной сцене.





Чехова уточнила, что познакомилась с Златопольским уже после начала съёмок картины. Первое время Александр редко звонил ей из-за большой загруженности на проекте.

«Постельную сцену он снимал, когда мы уже были вместе. Втихаря ушёл на работу и только потом признался…», — сказала Анфиса.