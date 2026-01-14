Невеста Лепса устроила горячую фотосессию на яхте
Аврора Киба впечатлила подписчиков роскошными кадрами на закате
Аврора Киба поделилась в соцсетях эффектными снимками с отдыха на яхте. На фотографиях, сделанных на фоне закатного неба, возлюбленная Григория Лепса позирует в серебристом купальнике, подчёркивающем фигуру.
Публикацию девушка сопроводила загадочной подписью.
«Планеты выравниваются», — написала она.На кадрах Аврора запечатлена одна, поэтому остаётся загадкой, проводит ли она отпуск в одиночестве или вместе с женихом. Впрочем, отсутствие Лепса в кадре не помешало поклонникам засыпать девушку комплиментами — подписчики отметили её уверенность, красоту и «огненный» образ.
Напомним, ещё недавно в сети обсуждали возможный разрыв пары, однако слухи быстро развеялись. В новогоднюю ночь Лепс и Киба опубликовали совместное селфи, подтвердив, что 2026 год они встретили вместе.