«Голодный путь страдания»: Ника Здорик рассказала, какой ценой купила квартиру в Москве

14 января 2026, 17:21

Актриса Ника Здорик призналась, что покупка жилья далась ей тяжело

Ника Здорик (Фото: Instagram* / @nika_zdorik)

Ника Здорик откровенно рассказала о покупке собственной квартиры в столице. Несмотря на молодой возраст, актрисе уже удалось обзавестись московской недвижимостью, однако путь к этому, по её словам, оказался далеко не глянцевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премьере фильма «Завербованный» Ника призналась, что ради заветных квадратных метров ей пришлось пройти через серьёзные испытания — и моральные, и бытовые.





«Я очень долго к этому шла, это не далось мне легко. Голодный путь страдания. Холод, голод — было всё», — поделилась актриса, подчеркнув, что покупка жилья стала для неё по-настоящему важным жизненным событием.