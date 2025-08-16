«Случайно получилось»: Трусова вышла на лед с новорожденным сыном и попала на хейт

16 августа 2025, 22:53

Александра Трусова вышла на лед с сыном через 10 дней после родов

Александра Трусова (Instagram*/avtrusova)

Ставшая мамой десять дней назад фигуристка Александра Трусова не намерена долго сидеть в декрете и уже вернулась на лед с новорождённым.





21‑летняя спортсменка объявляла о желании поскорее вернуться к тренировкам и недавно сняла шуточный ролик вместе с мужем Макаром Игнатовым. В видео молодых родителей спросили, кто первым поставит их сына на коньки. Муж указал на супругу, а сама Трусова не смогла однозначно ответить. В итоге в кадре появилась сама Александра: она встала на коньки, держа на руках завернутого в одеяло малыша.



Александра Трусова (Фото: Instagram*/avtrusova)







«Случайно получилось», — пошутила фигуристка.

«Это не героизм, а безответственность. Она думает только о себе, а не о здоровье ребенка»; «Зачем рожала, если не собирается заниматься ребенком?! Спихнет все на нянек, а малыш только для селфи нужен?», — написали они.

