Александра Трусова впервые показала, как выглядит её новорождённый сын

27 августа 2025, 19:30

Александра Трусова поделилась первыми кадрами с лицом сына Михаила

Александра Трусова и Макар Игнатов с сыном Михаилом (Фото: Instagram* / @avtrusovaa)

Олимпийская призёрка Александра Трусова, ставшая мамой 6 августа, впервые опубликовала фото, на которых можно увидеть лицо её новорождённого сына. Напомним, у фигуристки и её супруга, фигуриста Макара Игнатова, родился мальчик, которого они назвали Михаилом.