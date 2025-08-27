Александра Трусова впервые показала, как выглядит её новорождённый сын
Олимпийская призёрка Александра Трусова, ставшая мамой 6 августа, впервые опубликовала фото, на которых можно увидеть лицо её новорождённого сына. Напомним, у фигуристки и её супруга, фигуриста Макара Игнатова, родился мальчик, которого они назвали Михаилом.
В личном блоге Трусова поделилась трогательными кадрами: на них она держит малыша на руках, целует его, а также позирует вместе с мужем. На опубликованном видео супруги лежат в постели, прижимаясь к ребёнку — тёплая семейная сцена покорила поклонников.
В подписи к снимкам Александра призналась: «Наша первая фотосессия с Мишей. Я не ожидала, что малыши так быстро меняются». По её словам, она пересматривала фотографии последних трёх недель и удивлялась, как стремительно растёт сын. Даже с момента съёмки, добавила фигуристка, Михаил уже немного изменился.
Она также с улыбкой отметила, что в семье до сих пор спорят, чей у малыша нос и чьи глаза. Трусова написала, что с радостью представляет своего любимого Михаила Макаровича публике.
