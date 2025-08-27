Супруга Никиты Преснякова позировала в полупрозрачном платье вскоре после расставания
28-летняя модель Алёна Краснова дала о себе знать впервые после объявления о разводе с музыкантом Никитой Пресняковым. В своем новом появлении она выбрала весьма откровенный образ, примерив облегающее чёрное платье с открытой спиной и прозрачным кружевным лифом.
О расставании пары стало известно в середине августа. После десяти лет отношений Краснова и Пресняков решили разойтись, объяснив это тем, что их взгляды на будущее начали расходиться. В совместном заявлении они подчеркнули, что расстаются без конфликтов и по-прежнему относятся друг к другу с уважением, желая счастья и гармонии.
На момент разрыва Никита продолжает жить в США, куда переехал осенью 2022 года, а Алена вернулась в Москву. Спустя некоторое время молчания она вновь появилась в публичном пространстве — модель приняла участие в стильной фотосессии, которая, по мнению многих подписчиков, могла символизировать фразу «посмотри, кого потерял».
В кадре Краснова отказалась от бюстгальтера, выбрав наряд с прозрачной тканью в зоне декольте. Образ вызвал живой отклик в Сети и стал поводом для обсуждений среди поклонников пары.
