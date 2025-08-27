Супруга Никиты Преснякова позировала в полупрозрачном платье вскоре после расставания

27 августа 2025, 18:05

Краснова после новости о разводе с Пресняковым появилась в откровенном образе

Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @alenaakrasnova)

28-летняя модель Алёна Краснова дала о себе знать впервые после объявления о разводе с музыкантом Никитой Пресняковым. В своем новом появлении она выбрала весьма откровенный образ, примерив облегающее чёрное платье с открытой спиной и прозрачным кружевным лифом.