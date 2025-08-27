Сергей Шнуров ответил матом на требование помочь фронту

27 августа 2025, 19:00

Сергей Шнуров ответил на обвинения в отсутствии финансовой помощи участникам СВО

Сергей Шнуров (Фото: Telegram @LeningradShnurov)

Появилась информация о публичном обмене мнениями между общественником Виталием Бородиным и фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым относительно поддержки участников СВО.





Накануне общественник Виталий Бородин выразил мнение, что Шнуров мог бы оказать финансовую помощь фронту. В связи с этим Бородин призвал отменить концерты группы, сославшись на якобы имевший место отказ со стороны Шнурова.



Сергей Шнуров, в свою очередь, в комментарии «Газете.Ru» опроверг утверждения о том, что Бородин действует от лица военнослужащих.

«Многих бойцов СВО я знаю лично, они мне сказали, что ни про какого Бородина ничего не слышали. Тем более не просили некоего Виталика Бородина выступать от их имени и по их поручению. «Кто это? Мы его не знаем! Пусть идет на ****!» — так и сказали», — заявил музыкант.