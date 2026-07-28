Анастасия Волочкова призналась, что планирует необычную процедуру после отдыха на Мальдивах

28 июля 2026, 23:15

Анастасия Волочкова решилась на пересадку бровей

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* / @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях, что собирается изменить свою внешность с помощью процедуры по пересадке бровей. После недавнего обсуждения её необычного маникюра балерина призналась, что следующим этапом станет преображение бровей.





По словам артистки, она посетила специализированную клинику, где ей предложили технологию пересадки волосков из собственных волос с головы. Волочкова отметила, что процедура проходит без хирургического вмешательства.





«Встреча с прекрасной Джамилей в её клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на её технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура. После Мальдив», — рассказала балерина.